Voormalige straathond helpt kleuters elke dag veilig oversteken

Het spreekt voor zich dat kleuters begeleiding nodig hebben als ze een zebrapad oversteken. Deze ukkies van de kleuterschool kregen wel hele bijzondere hulp.In de Georgische stad Batumi is te zien hoe een groepje kleuters samen met twee kleuterleiders een zebrapad oversteekt.Maar, niet alleen de kleuterleiders waken over de groep, ook een (voormalige) zwerfhond helpt mee. Al blaffend zorgt hij ervoor dat auto’s stoppen, zodat de kinderen rustig kunnen oversteken. Het diertje wilde zeker maken dat ze veilig waren. Volgens de kleuterleidster is de hond elke dag op dezelfde plek aanwezig.De aandoenlijke beelden werden begin dit jaar gefilmd en worden al enkele dagen massaal gedeeld op social media.