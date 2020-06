29-06-2020 16:00:49

Ik vind het een vreemd verhaal.Het moet er ondanks dat de ramen open hebben gestaan toch echt goed gestonken hebben. Er moeten ook veel vliegen zijn geweest, ook daar moeten de buren last van hebben gehad.Als hij een grote eter is geweest valt het niet op dat er voor één of twee boodschappen gedaan wordt, deze melding is dus echt onzin.(Hier ben ik het dus eens met @MIADIA Ze schijnt zo te lezen goed met haar buren om te zijn gegaan, deze hadden melding gemaakt bij de politie! Na hoeveel jaar? Ook al mogen ze niet naar binnen en nam hij de cake niet aan? Dan nog hadden ze andere instanties in kunnen schakelen zoals hier de thuiszorg om te laten beslissen of hij wel voor zijn moeder kon zorgen.Ook is het vreemd dat hij gewoon naar zijn huis terug mocht keren. Is hij gek? Kon hij zich verantwoorden over het doodzwijgen van zijn moeder?En zo heb ik een beetje opgesomd wat mij aan dit artikel als onwaar over komt.