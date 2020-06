Russische moeder sluit haar dochter 26 jaar lang op

In het West Russische dorpje Arefinsky heeft een oudere vrouw haar kind 26 jaar geïsoleerd van de buitenwereld. Dat kwam recent aan het licht, omdat de moeder, Tatjana Boezjeva, werd opgenomen in het ziekenhuis en haar dochter, Nadezjda Boezjeva, daardoor pas voor het eerst het huis heeft kunnen verlaten. Dochterlief is ondertussen 42 jaar, ze heeft zich sinds haar opsluiting niet meer kunnen wassen en ze heeft geen job. “Ik ben een levende dode”, klinkt het.



Haar moeder, Tatjana Boezjeva, wilde haar dochter blijkbaar beschermen van de buitenwereld. De oorzaak van haar ziekenhuisopname is onbekend, maar daardoor kon haar dochter voor het eerst na meer dan twee decennia ontsnappen.



Nadat de moeder met pensioen ging, sloten de vrouwen zich helemaal van de buitenwereld af en hadden ze dus een aparte levensstijl. Het gezin leefde in erbarmelijke omstandigheden zonder stromend water of elektriciteit. Boezjeva moest met haar mama in bed slapen, ze had zich sinds 2006 niet meer kunnen wassen en het huis zat vol met ratten en katten die niet opgeruimd werden als ze doodgingen.



Een echt spookhuis dus. “Mijn leven is erger dan dat van een kat”, vertelt ze aan Unilad. “Katten hebben meer rechten dan ik. Ik besta niet eens meer. Ik ben een levende dode.”



Boezjeva zou in het begin van haar opsluiting verschillende pogingen hebben ondernomen om te ontsnappen, maar het was haar nooit gelukt. Haar moeder wilde ook absoluut niet dat ze zou gaan studeren of gaan werken. Ze mocht gewoon niet met die ‘kwaadaardige buitenwereld’ in contact komen.



Door die ziekenopname kon Boezjeva na al die tijd eindelijk ontsnappen en ze ging meteen naar de burgemeester om haar verhaal te doen. Ze vroeg ook of ze een paspoort en een job kon krijgen. Hoewel de gemeente haar meteen een werkplek heeft toegewezen, blijft ze volgens lokale media angstig voor de buitenwereld.

Reacties

blijft ze volgens lokale media angstig voor de buitenwereld.



Is niet nodig, de binnenwereld is voor haar vele malen erger geweest!







Is niet nodig, de binnenwereld is voor haar vele malen erger geweest!

Die moeder lijkt me ziek, en dat die dochter niet eerder heeft kunnen ontsnappen, snap ik niet.. Hoop dat ze aan haar nieuwe leven kan wennen, en er van kan genieten...

