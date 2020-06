Argentijn zeilt oceaan over om bij familie te zijn: 'Het is gelukt'

Een Argentijnse man die door de coronacrisis vast kwam te zitten in Portugal, nam een opmerkelijk besluit. Alle vluchten waren geannuleerd, maar hij moest en zou terug naar zijn bejaarde ouders in Argentinië. En dus besloot hij in een kleine zeilboot de Atlantische Oceaan over te steken.



Juan Manuel Ballestero reageert opgetogen als hij, na ruim twaalf weken op zee, aankomt in zijn Argentijnse woonplaats Mar del Plata. "Het is me gelukt. Missie volbracht!", vertelt hij persbureau AFP als hij voet aan wal zet.



De 47-jarige Argentijn was werkzaam in Spanje en kwam door de coronacrisis vast te zitten in Portugal. Hij baalde, want wilde er in deze tijd graag voor zijn 82-jarige moeder en 90-jarige vader zijn. Doordat alle vluchten van Europa naar Argentinië waren geannuleerd kon hij hen echter onmogelijk opzoeken.



En dus besloot Ballestero het heft in eigen hand te nemen. Hij ondernam een risicovolle tocht in een 9 meter lange zeilboot en voer de Atlantische Oceaan over. "Ik heb bereikt waar ik de afgelopen drie maanden voor gevochten heb", vertelt de Argentijn. "Dit is waarom ik teruggekomen ben, om bij mijn familie te zijn."



Het plan was om voor de 90ste verjaardag van zijn vader, halverwege mei, thuis te komen. Dat is niet gelukt. Wel kon Ballestero op het nippertje nog bij Vaderdag zijn. Want nadat hij negatief getest werd op het coronavirus, mocht hij aan land komen in Argentinië.



Tijdens de tocht had zijn familie ruim vijftig dagen geen contact met Ballestero. "Maar ik wist dat hij thuis zou komen", vertelt zijn vader. Voor de 47-jarige zeiler was het een 'bijzondere ervaring', om 'midden in de natuur te zijn' terwijl het virus overal ter wereld om zich heen greep.



"Er waren dolfijnen en walvissen die me vergezelden terwijl de mensheid door deze moeilijke periode gaat", vertelt Ballestero.



Zijn boot blijft in de haven van Mar del Plata liggen. Want reisplannen? Die heeft de Argentijn voorlopig niet. In Argentinië geldt al maanden een strenge lockdown. Er zijn zo'n duizend mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Reacties

25-06-2020 06:45:54 KhunAxe

Ach, sommigen doen het voor de roem, anderen omdat ze menen zichzelf iets te moeten bewijzen en weer anderen omdat ze hun ouders missen.. Maar drie maanden onderweg is toch wel érg lang om je ouders op te zoeken

25-06-2020 06:50:00 Mamsie

@KhunAxe : Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.

25-06-2020 06:53:39 KhunAxe

@Mamsie : Dat zei mijn vader ook altijd

