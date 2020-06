Den Haag gaat de fout in: ondernemers krijgen coronasteun dubbel betaald

De gemeente Den Haag heeft de afgelopen tijd in 192 gevallen de Tozo 1-uitkering voor ondernemers dubbel betaald. Dat blijkt uit een brief van burgemeester en wethouders aan de Haagse gemeenteraad.



De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, zoals de Tozo-regeling officieel heet, is in het leven geroepen om zelfstandige ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.



In Den Haag is dat dus diverse malen fout gegaan. In totaal is 285.037 euro onterecht uitbetaald. De ondernemers die te veel hebben ontvangen, wordt gevraagd het bedrag terug te storten. Zij worden hiervoor komende week door de gemeente telefonisch benaderd.



Gekeken wordt of het te veel ontvangen bedrag kan worden verrekend via de Tozo 2-uitkering. Is dat niet het geval, dan wordt een betalingsregeling in het leven geroepen. "Wij willen immers niet dat ondernemers gedupeerd worden door deze fout", zegt de gemeente in de brief.



De gemeente noemt als oorzaak van de dubbele stortingen twee computerbestanden - één voor definitieve verstrekkingen en de ander voor voorschotten - die simultaan draaiden. Als gevolg daarvan werden de bedragen ten onrechte na elkaar gestort.



De zaak kwam aan het licht nadat een ondernemer onlangs zelf contact had opgenomen met de gemeente met de vraag waarom hij het dubbele bedrag had ontvangen.



De gemeente zegt excuses te zullen aanbieden aan de betrokken ondernemers.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: