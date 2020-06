Deze Brusselse pop-up bestaat volledig uit wc-rollen

Aan het begin van de coronacrisis waren wc-rollen een schaars goed. Om de een of andere bizarre reden sloegen mensen massaal toiletpapier in, wat resulteerde in lege winkelschappen. Of we daardoor ook meer op toilet gingen, is niet geweten, maar de artiest Charles Kaisin verwees alvast met een knipoog naar het fenomeen in zijn pop-upwinkel in Brussel.



Het is niet de eerste keer dat e Belgische kunstenaar van zich laat horen. Aan het begin van de coronacrisis lanceerde hij het project #OrigamiForLife in het Brusselse museum Kanal. Daar kwamen 20.000 origamivogels aan te pas en de stunt bracht 100.000 euro op. Dat geld werd ingezet in de bestrijding van het coronavirus.



Daar liet hij het echter niet bij. Nu de lockdown voorbij is, opende Kaisin namelijk een pop-upwinkel op 100 meter van Kanal en die is op z’n zachtst gezegd opmerkelijk. De hele ruimte is namelijk bekleed met wc-rollen – 18.000 om precies te zijn. Hij verwijst daarmee naar de rush op toiletpapier aan het begin van de crisis, een artistieke knipoog als het ware naar de absurditeit van de mens. Eens de pop-up de deuren sluit, zullen de wc-rollen trouwens gedoneerd worden aan goede doelen. Maak dit weekend dus gebruik van je bezoekje aan Kanal om even binnen te springen en je te vergapen aan de toch wel erg opvallende inrichting.



Adres: Quai du Commerce 38, 1000 Brussel

