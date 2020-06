Vrouw die de pil nam en niet wist dat ze zwanger was, bevalt op toilet

Een Britse vrouw is thuis bevallen van een dochtertje zonder te weten dat ze zwanger was. Ze had geen enkel zwangerschapssymptoom, nam de pil en kreeg zelfs haar maandstonden nog.



Grace Meachim beviel zes maanden geleden van een kerngezond dochtertje, Sienna. De 32-jarige vrouw uit de Engelse plaats Littlehampton wist die bewuste nacht niet wat haar overkwam. Ze voelde zich slecht en stapte uit haar bed om een pijnstiller te gaan halen en naar het toilet te gaan.



Plots brak haar water en schreeuwde ze het uit van de pijn. “Toen ik naar het toilet wandelde, voelde het niet aan alsof ik zou gaan bevallen. Na drie vorige zwangerschappen weet ik hoe dat voelt. Toen mijn water brak, besefte ik wat er gaande was en dacht ik: ‘oh mijn God, gebeurt dit echt?’”, vertelt ze aan Daily Mirror.



Haar echtgenoot James belde de ambulance, maar Grace beviel nog voor die arriveerde. “Het was zo raar. Het kwam recht uit een film”, klinkt het.



Toch blijft het vreemd dat Grace op geen enkel moment gemerkt had dat ze zwanger was. Ze had geen zwangerschapsverschijnselen, noch pijn. Tijdens haar zwangerschap kreeg ze haar maandstonden op regelmatige basis en nam ze de pil. Op 37 weken had ze zelfs nog geen buikje.



Het koppel had een vierde kind niet gepland. Integendeel, James was van plan om zich te laten steriliseren. Maar ze zijn erg blij met Sienna. “Ze was zo’n mooie verrassing. Ze is een tikkeltje specialer voor ons. Meer kinderen willen we echt niet. Ik heb James al gezegd dat hij zo snel mogelijk een vasectomie moet laten doen”, besluit ze.

Drie keer raden wie hier de boks aan heeft

