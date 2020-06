Man riskeert meer dan 3.000 jaar cel voor ongelooflijk aantal verkrachtingen

Een man uit de Amerikaanse staat Oregon is vorige week gearresteerd voor het meer dan 100 keer verkrachten van hetzelfde meisje. De man hangt een celstraf van maar liefst 3.300 jaar boven het hoofd.



De 39-jarige David McCutcheon zou hetzelfde meisje over verschillende jaren heen in totaal meer dan 100 keer hebben verkracht, zo bekende hij zelf. Het misbruik begon al op de leeftijd van 6 jaar, schrijft MetroUK.



Uit de verkrachtingen komen ook nog meer dan 100 klachten over mishandeling, wat ervoor zorgt dat de mans mogelijke celstraf in totaal heel hoog oploopt. In Oregon staat op één verkrachting een minimumstraf van 25 jaar cel. Of McCutcheon de volledige celstraf – in werkelijkheid dus levenslang – zal uitzitten, is nog maar de vraag. Een rechter kan immers ook beslissen om alle celstraffen ‘tegelijkertijd’ uit te zitten.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: