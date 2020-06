Factuur van miljoen dollar voor Amerikaan die COVID-19 overleefde

Een 70-jarige Amerikaan die het coronavirus had opgelopen en twee maanden werd gehospitaliseerd in Seattle, heeft een factuur van meer dan een miljoen dollar gekregen. De man zal volgens de krant Seattle Times die factuur gelukkig niet uit eigen zak moeten betalen.



Michael Flor was op 4 maart opgenomen in een medisch centrum in Seattle, waar hij 62 dagen zou verblijven. Zijn toestand was op een ogenblik zodanig slecht dat de verplegers een telefoon bij hem hielden zodat zijn vrouw en twee kinderen afscheid konden nemen. De man herstelde echter en kon het centrum op 5 mei verlaten.



De zeventiger ontving achteraf een factuur van 181 pagina’s, voor een totaal bedrag van 1.122.501,04 dollar. In de factuur staat de kostprijs voor alle verzorging die hem is toegediend. De kostprijs van een kamer op intensieve zorgen was 9.736 dollar per dag. Om zijn kamer gedurende 42 dagen in een steriele kamer om te vormen: bijna 409.000 dollar. Het gebruik van een beademingsapparaat gedurende 29 dagen kost dan weer 82.000 dollar. De verzorging op de twee dagen dat zijn gezondheidstoestand bedreigend was, kost 100.000 dollar.



Het Amerikaanse Congres heeft intussen 100 miljard dollar uitgetrokken om de ziekenhuizen en verzekeringsmaatschappijen te helpen de kost van de pandemie te dragen. Flor zal zijn factuur dus gelukkig niet zelf hoeven te betalen.

Reacties

19-06-2020 12:20:10 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.726

OTindex: 7.776

Quote:

Flor zal zijn factuur dus gelukkig niet zelf hoeven te betalen.

Je zal het maar op je deurmat krijgen... Krijg je toch een hartverzakking van... En dat is ook weer niet goed... Heb je corona overleefd en dan sterf je aan een hartverzakking. Je zal het maar op je deurmat krijgen...Krijg je toch een hartverzakking van...En dat is ook weer niet goed... Heb je corona overleefd en dan sterf je aan een hartverzakking.

19-06-2020 12:44:12 medamen

Senior lid

WMRindex: 209

OTindex: 64



Als je ouders over een bepaalde leeftijd komen en tot een risico groep gaan behoren waar ziekenhuizen veel geld aan kwijt kunnen zijn... Tijd om proactief je erfenis te verwerpen Dus de les van vandaag:Als je ouders over een bepaalde leeftijd komen en tot een risico groep gaan behoren waar ziekenhuizen veel geld aan kwijt kunnen zijn... Tijd om proactief je erfenis te verwerpen

19-06-2020 12:44:55 allone

Oudgediende



WMRindex: 40.301

OTindex: 73.491

@GroteMop1983 :

[Krijg je toch een hartverzakking van. Quote[Krijg je toch een hartverzakking van. kun je weer t ziekenhuis in, voor een verdere miljoen dollar..

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: