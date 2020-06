Automobilist weigert blaastest na hinderen ambulance op de N34 tussen Emmen en Holsloot

Een automobilist heeft zaterdagavond op het politiebureau in Emmen zijn rijbewijs moeten inleveren, nadat hij weigerde aan een blaastest deel te nemen.



Agenten kregen de bestuurder rond half tien in het vizier op de N34 tussen Emmen en Holsloot, omdat hij agressief rijgedrag vertoonde. Daarbij irriteerde hij ook een ambulance die op dezelfde weg reed. ,,Hij zorgde ervoor dat deze ambulance er niet langs kon en ging zeer langzaam voor hem rijden”, aldus de politie Emmen op Facebook.



Ter hoogte van knooppunt Holsloot met de A37 werd hij aan de kant gezet. ,,We wilden een blaastest afnemen, maar de bestuurder gaf aan om medische redenen niet te kunnen blazen. Hij is meegenomen naar het bureau en nagekeken door de GGD-arts. Deze gaf aan dat er geen belemmeringen waren om de blaastest af te nemen.”



Aangezien de bestuurder daarop nog steeds weigerde te blazen moest hij zijn rijbewijs inleveren en kreeg hij een proces-verbaal voor het veroorzaken van gevaar op de weg, voor het hinderen van overig verkeer en voor het weigeren van de ademanalysetest.

Reacties

18-06-2020 12:14:54 KhunAxe

Maar oké, laten we hopen dat de rechter een rechtvaardige straf uitspreekt, een paar jaar zijn rijbewijs kwijt of zo? Oh? Wordt er in zo'n geval geen gedwongen bloedtest gedaan? Verbaast mij eigenlijkMaar oké, laten we hopen dat de rechter een rechtvaardige straf uitspreekt, een paar jaar zijn rijbewijs kwijt of zo?

18-06-2020 13:31:49 De Paus

S Als er echt medische redenen waren om geen blaastest af te nemen, zou de huisarts van de man dat moeten kunnen bevestigen. Meestal weet iemand in zo'n geval dan toch ten minste een medisch klinkende term op te geven van de reden dat hij niet aan de blaastest kan worden onderworpen. De GGD-arts dacht dat het maar flauwekul was, en ik heb het sterke vermoeden dat die arts dat goed heeft gezien. Maar dan zou diezelfde arts meteen de bloedproef moeten afnemen. Want als iemand zonder geldige reden de blaasproef weigert, dan is er alle aanleiding om te veronderstellen dat er wel eens enig alcohol (of drugs) in die man zijn bloed zou kunnen worden gevonden.

