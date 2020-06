Indiase genezer die handen kust om coronavirus te genezen, sterft aan de ziekte

Een Indiase genezer die beweerde o.a. het coronavirus te kunnen genezen door de handen van mensen te kussen, is overleden aan de ziekte nadat hij 20 van zijn volgelingen had besmet.



De genezer uit Ratlam in Madhya Pradesh kuste de handen van zijn toegewijden en vertelde hen dat de kussen hun leven zouden redden van problemen, meldde Times of India. Hij beweerde ook dat zijn 'kiss-cure' werkte bij coronaviruspatiënten - ondanks dat het virus zich via besmettelijke druppeltjes uit de mond of neus verspreidde.



Volgens ambtenaren van de gezondheidsafdeling liep de man zelf het coronavirus op en testte hij op 3 juni positief. Een dag later stierf hij. De functionarissen begonnen contact te zoeken met degenen die in contact waren geweest met de genezer en namen 40 monsters van uitstrijkjes om eventuele andere gevallen te identificeren. Twintig van zijn volgelingen testten positief voor Corona..

Reacties

17-06-2020 18:45:46 Mamsie

Oudgediende







De kus des doods....

17-06-2020 18:55:14 Emmo

Stamgast







Ik denk dat zowel die genezer als zijn patiënten voorgoed genezen zijn van het genezen.

17-06-2020 20:04:46 allone

Oudgediende







@Emmo : ik denk dat iig de genezer niet meer ziek is

