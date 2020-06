17-06-2020 12:17:48

Hierbij meld ik mij. Ja, als Paus ben je soms zo druk met religieuze zaken dat je een paar kilootjes goud even vergeet. Ja, we hadden in het Vaticaan nog wat goud nodig, toen ben ik dat in Zwitserland gaan kopen. Maar onderweg moest ik nog even een kapelletje inzegenen, en toen heb ik het goud in de trein laten liggen. Dom, dom, dom. Maar leg het maar klaar, dan kom ik het morgen wel even ophalen.