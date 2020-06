Bewoners eilanden Aagje Andersstraat krijgen gratis meer tuin

Door een fout van de gemeente Almere hebben enkele bewoners van de Aagje Andersstraat in de Stripheldenbuurt een grotere tuin gekregen. De woningen staan op drie schiereilanden, met op ieder eiland vier vrijstaande villa's. De tuinen zouden moeten grenzen aan het water.



Doordat bij de aanleg de eilanden groter zijn gemaakt, bleef er een stuk grond over tussen de tuin van de kopers en het water.



De bewoners hebben daarom een schadeclaim ingediend, omdat ze niet kregen wat beloofd was: een tuin aan het water. De gemeente heeft de fout toegegeven, en een bod ter compensatie gedaan. De schade voor de bewoners werd gelijk gesteld aan de grondprijs voor tuinuitbreiding in Almere. Dat is 365 euro de vierkante meter. Het strookje groen is daardoor kosteloos in handen van de bewoners gekomen.

16-06-2020 16:19:34 supericecube









S lekker zou ook wel een tuin aan het water willen hebben. vissen vanaf mijn prive steiger

16-06-2020 16:48:28 venzje









En dan nóg zijn het kleine pokketuintjes.

16-06-2020 16:57:12 GMVersluis













@venzje : is echt een slechte foto bij het artikel. de huizen waar het om gaat liggen recht van de weg, dus daar zie je op de foto's niets van.

16-06-2020 17:03:49 Sjaak













Volgens mij is het Die Aagje bestaat helemaal niet. De echte straatnaam is Aafje Andersstraat.Volgens mij is het hier . (vanaf de overkant van het water gezien)

16-06-2020 17:40:24 Emmo









Als ik het bekijk via Google Earth, dan lijkt het me dat je net voldoende ruimte hebt om er gras te maaien.

