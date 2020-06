Meisje van 4 probeert haar vader aan de hoogste boom te hangen...

Een vader raakte in paniek, ondanks het feit dat hij wist dat hij niets verkeerd had gedaan, toen zijn vier jaar oude dochter haar moeder vertelde dat ze de 'beha' van een andere vrouw in zijn auto had gevonden.



Kinderen lijken een onaangetast talent te hebben om op het verkeerde moment de verkeerde vragen te kunnen stellen en onschuldig weg te lopen en een spoor van vernietiging achter zich te laten.



Of het nu gaat om het liegen tegen je vrienden of het verzinnen van een excuus voor leraren op school, je kind zal nooit een kans missen om je erop te aan te spreken en je ongemakkelijk te laten voelen.



Een man ontdekte dat zijn jonge dochter niet bang is om hem thuis in heet water te laten belanden - zelfs als hij niets verkeerds heeft gedaan.



Twitter-gebruiker @AngryManTV tweette het hilarische verhaal van toen zijn vierjarige meisje hem probeerde te 'jammen' en hem problemen met zijn vrouw te bezorgen, heeft heel duidelijk gemaakt waar haar loyaliteit ligt wanneer het aankomt op haar ouders.



Hij legt uit dat zijn dochter vroeg: 'Mammie, waarom ligt je beha in de auto van papa?'



Terwijl de vader protesteerde tegen zijn schuld en haar beweringen weerlegde dat er een beha in zijn auto zat, voegde ze eraan toe: 'Ja, zo'n kom dingetje met bandjes.' De moeder van het kind, wetende dat ze al weken niet meer in de auto had gezeten, gaf vader een dodelijke blik!



Om tot de bodem van de verwoestende beschuldiging te komen, marcheerden ze alle drie naar de garage om een ​​kijkje te nemen, alwaar ze een gezichtsmasker ontdekten dat tussen de twee voorstoelen lag.



Kinderen, ze hangen je aan de hoogste boom!

Reacties

14-06-2020 23:33:26 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 2.916

OTindex: 941

Hahahahahaha...Ow, geweldig! Wat zal die vader een paar ongemakkelijke ogenblikken gehad hebben! Ook al wist hij dat er niks gebeurd was..

15-06-2020 00:16:52 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.382

OTindex: 3.122

Prachtig verhaal en dit zal wel telkens tevoorschijn komen op de verjaardagen. Prachtig verhaal en dit zal wel telkens tevoorschijn komen op de verjaardagen.

15-06-2020 00:27:09 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 80.037

OTindex: 34.645

@omabep :

waarschijnlijk nog steeds als dochterlief allang zelf een auto heeft waarschijnlijk nog steeds als dochterlief allang zelf een auto heeft

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: