Marit (12) fietst naar haar nieuwe school in Emmen en krijgt trappen en doodsbedreigingen: 'Alles werd gefilmd. Ze zal nooit meer zomaar 'hoi' zeggen'

Nietsvermoedend fietst de 12-jarige Marit uit Klijndijk woensdagmiddag over het fietspad langs de Odoornerweg naar Emmen, voor het eerste bezoek aan haar nieuwe middelbare school. Een moment waar zij al weken naar uitkijkt. Totdat twee onbekende meiden op een scooter opduiken. Nu is er de angst dat beelden van het incident online komen. „Alles is gefilmd.”



Samen met haar tweelingbroer en drie klasgenoten fietste Marit vanaf haar basisschool De Weiert in Odoorn op weg naar het Esdal College in Emmen. De vijf uit groep 8 hebben een kennismakingsdag op hun nieuwe school.



,,Ik vroeg Marit nog, ‘zal ik je met de auto brengen?’” vertelt haar moeder Paulien Raven. ,,Maar nee, ze wilde liever met haar broer en klasgenoten fietsen.”



Het groepje leerlingen fietst richting Emmen over de Odoornerweg. ,,Ze zien twee meiden bij een scooter staan en roepen ‘hoi’ naar ze. Gewoon spontaan, niemand kent de meiden”, aldus Paulien.



,,Maar daarop komen de twee achter het groepje aan en pikken Marit eruit. Heel doelbewust trappen de meiden op haar in en tegen haar fiets. Zij bedreigen haar met teksten als ‘Ik smijt je op straat’ en ‘Ik steek je neer, kankerhoer’. Één van hen filmt alles met haar mobiele telefoon.”



Het groepje fietst hard door, maar wordt achtervolgd door het tweetal. Bij de rotonde met de Valtherzandweg halen de meiden Marit in en gaan opnieuw tegen haar tekeer. ,,Wat bleek? Het eerste filmpje was mislukt. De meiden riepen doodleuk dat ze nu wel een goed filmpje wilden maken.”



Hevig geschrokken komt Marit bij het Esdal aan en vertelt alles aan haar nieuwe mentor. ,,Die heeft haar heel goed opgevangen en gekalmeerd. Daarna heeft mijn man haar opgehaald van school. De hele avond hebben we thuis erover gepraat. Wat is ons in godsnaam allemaal gebeurd? Marit is bang en durft niet meer naar Emmen te fietsen.”

‘We hopen dat de politie hier werk van maakt’



Wat bezielt twee meiden van ongeveer 17 jaar om dit te doen bij iemand die ze niet kennen, vragen Paulien en Peter zich af. ,,We hebben de politie ingeschakeld, verteld wat de kinderen is overkomen en een signalement doorgegeven. We doen vrijdagmiddag aangifte en hopen dat de politie hier werk van maakt.”



Marits vader Peter zet woensdagavond een bericht op Facebook. Binnen 12 uur tijd wordt dat bijna 2000 keer gedeeld.



Een dag na het incident zet Paulien alles op een rijtje wat haar dochter en zoon hebben meegemaakt. ,,Hun eerste bezoek aan de middelbare school heeft heel anders uitgepakt. Dit is zo extreem. We hebben Marit ook verteld dat dit niet is zoals het altijd zal gaan. Dit maak je maar één keer mee. En een andere route kiezen, is ook geen optie. Door het Valtherbos? Nee, ook met een groepje fiets je daar niet doorheen.”



Vooral het feit dat het ene meisje alles met haar telefoon heeft gefilmd, houdt Paulien bezig. ,,Dat vind ik nog het ergste. Stel dat die beelden opduiken op Instagram of Snapchat. Marit is daar heel bang voor. ‘Misschien moeten mensen er wel om lachen’. Daar is zij heel verdrietig over en maakt de schrik en de angst nog groter voor haar.”



Paulien vertelt dat Marit, die vandaag weer naar school in Odoorn is gegaan, wel wat heeft geleerd. ,,Ze zal nooit meer zomaar ‘hoi’ zeggen tegen iemand die ze tegenkomt. Had ze dat gisteren niet gedaan, dan was het allemaal niet gebeurd. Tegelijk realiseer ik mij ook dat dit vaker gebeurt en ook andere gezinnen te maken krijgen met dit soort geweld. Praat er thuis vooral over en meld het bij de politie, want dit is echt niet oké.”



Politiewoordvoerder José van Gijssel meldt donderdagmiddag dat agenten contact hebben met het gezin over de gebeurtenissen.



,,We nemen dit erg serieus en zijn een onderzoek gestart. We willen aan de hand van gesprekken met het gezin erachter komen wat er precies is gebeurd. Natuurlijk kunnen mensen zich altijd bij de politie melden als zij woensdagmiddag getuige waren van het incident.”



De mogelijkheid dat de daders zich zelf bij de politie gaan melden, sluit zij niet uit.

