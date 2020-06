Alkmaarse "anti-coronaplant" populair: zelfs bellers uit Portugal

De Artemisia annua's vliegen de deur uit bij Hortus Alkmaar. De verkoop van de plant, die ook wel bekendstaat als zomeralsem, is sterk toegenomen als gevolg van een uitspraak van de president van Madagaskar. Hij beweert dat de plant helpt tegen het coronavirus.



Andry Rajoelina, zoals de president van Madagaskar heet, heeft kruidenthee van de Artemisia annua gemaakt. Hij beweert dat deze het coronavirus bestrijdt.



Sinds zijn uitspraak loopt het storm bij Hortus Alkmaar, de enige plek in Nederland waar zomeralsem verkocht wordt. De varenachtige planten met felgele bloemen gaan als warme broodjes over de toonbank.



"Zowel de zaden als de planten zijn populair", vertelt Erik ten Winkel van Hortus Alkmaar aan Editie NL. "De belangstelling komt uit verschillende landen. We worden gebeld vanuit Portugal, Hongarije en België."



Er is geen wetenschappelijk bewijs dat de plant daadwerkelijk kan helpen tegen het coronavirus. Wel wordt de Artemisia annua in China al langer gebruikt als geneesmiddel. Wetenschappers ontdekten daar dat de plant antemisinine bevat, een stofje dat malaria geneest.



"Vanwege de vermeende werkzaamheid van chloroquine staan alle anti-malariamiddelen in de belangstelling als anti-coronamedicijn", laat een woordvoerder van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) weten aan Editie NL. Er is echter nog geen bewijs dat deze medicijnen ook daadwerkelijk werken tegen het coronavirus.

Reacties

14-06-2020 14:44:29 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 80.022

OTindex: 34.642

Quote:

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat de plant daadwerkelijk kan helpen tegen het coronavirus

dat hadden we kunnen weten dat hadden we kunnen weten

14-06-2020 15:28:44 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.041

OTindex: 18.949

@Emmo : Ja, maar planten uit het geslacht Artemisia staat ook bekend als hooikoortsplant. Dus krijgen we straks allemaal mensen met verkoudheids- en ademhalingsklachten die niet van corona komen maar van allergie. Jippie!

14-06-2020 16:08:20 EdgarPoe

Senior lid

WMRindex: 629

OTindex: 50

Wnplts: Regio Leid

zo raakt in iedergeval de plant niet uitgestorven

14-06-2020 16:08:27 Emmo

Stamgast



WMRindex: 45.096

OTindex: 24.824

@BatFish : Ik heb nog een hele doos met anti-hystamine tabletten liggen. Laat maar komen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: