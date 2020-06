Vogelonderzoeker weet niet wat hij ziet: kraaien werken zich de blubber voor jonge raaf

Een jonge raaf die wordt gevoerd door een kraai? Vogelonderzoeker Ben Koks wist niet wat hij deze week zag in de omgeving van Siddeburen.Een raaf, luid bedelend om voedsel bij een zwarte kraai. Die vervolgens iets in de bek van de grote, zwarte vogel propt.Even ter illustratie: een volwassen raaf meet zo’n 64 centimeter, een kraai 47. Raven zijn niet alleen forser, maar onderscheiden zich ook van kraaien door hun opvallend grote snavel. Ze zijn na eeuwenlange vervolging door de mens schuw en ook tamelijk schaars in ons land. Er broeden zo’n honderdvijftig paar, vooral op de Veluwe, in Utrecht en Overijssel. In Groningen nestelde vorig jaar een paar in de bossen van Westerwolde.De taferelen bij Siddeburen zijn uniek, verzekert Koks. Ze doen hem denken aan een stevig koekoeksjong dat zich laat verwennen door zijn uitgeputte adoptie-ouders. ,,Het is heel bijzonder gedrag, haast altruïstisch. Over kraaiachtigen die zich ontfermen over een jong van een andere soort is ook niets geschreven. En voor zover ik weet is dit nog niet eerder vastgelegd.’’Koks, jarenlang het boegbeeld van de Werkgroep Grauwe Kiekendief in Scheemda, zegt dat het al opmerkelijk is dat raven broeden in het Groninger akkerbouwgebied. Het ravenpaar had gebruikt gemaakt van een kunstnest in een hoogspanningsmast dat Koks en fotograaf Hans Hut daar jaren geleden hebben geplaatst voor een slechtvalk. Drie jonge raven vlogen uit, waarvan één dus in de omgeving bleef hangen en door kraaien werd gevoerd.Koks ontdekte de broedende raven nadat hij in mei door een boer werd gebeld die dacht dat er velduilen bij de mast zaten. Twee jongen vlogen zonder problemen uit, de derde had de makke dat er een sliert touw aan zijn poten hing en kon kennelijk nog niet op eigen benen staan.,,Later zag ik een hele groep kraaien om de jonge raaf. Ik dacht: ze maken hem af. Maar dat was dus niet zo. Hij wordt nog regelmatig bijgevoerd door de twee kraaien. Die werken zich te blubber. Ze staan bijna op hun tenen om de raaf te voeren’’, aldus Koks.Inmiddels is de raaf bevrijd van het touw dat aan zijn klauwen haakte. ,,En zijn beide surrogaatouders voeren hem nog steeds.’’