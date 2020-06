Een rode, knipperende stip op de muur in de Sassenstraat in Zwolle: dit is wat het is

Oplettende voorbijgangers is het al opgevallen: sinds het begin van de week knippert er een rode stip op de muur van het smalle, grijze pand naast Café Trefpunt in de Sassenstraat in Zwolle. Wat is het? En wat doet het daar?Dat knipperende stipje, wat is het precies?Marcel Goossen, woordvoerder van kunstenaarscollectief CW12 uit Zwolle: ,,Haha, ja, het is een kunstwerk! Save Our Souls heet het, oftewel SOS.”Sorry, een kunstwerk?,,Ja. De kracht van dit werk zit hem in de eenvoud. Het is namelijk niet zomaar een knipperend lichtje. De rode stip knippert SOS in morse code. Drie korte oplichtingen, dan drie lange, dan weer drie korte.”Waarom SOS?,,Het gaat om het besef bij mensen dat er altijd wel noodsituaties zijn, waar je ook bent. Wat zo’n noodsituatie dan is, kan per persoon die het ziet verschillen. Het ligt voor de hand om te denken aan de coronacrisis, maar het kan ook iets persoonlijks zijn. Een noodsituatie in je familie bijvoorbeeld, of in je directe omgeving. Voor mij is het bijvoorbeeld symbool voor de noodsituatie in het dierenrijk. Dat er zoveel diersoorten uitsterven en zij er niks tegenin te brengen hebben, simpelweg omdat ze geen stem hebben.”