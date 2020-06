Vrouw met meer dan 57.000 volgers op Instagram streamt thuisbevalling

Zou je graag eens een bevalling van dichtbij willen meemaken? Neem dan snel een kijkje op de Instagrampagina van Emma Isaacs. Ze heeft meer dan 57.000 volgers en ze besliste om de thuisbevalling van haar zesde kind te livestreamen. Een bijzonder initiatief, maar het had wel veel succes en de baby stelt het gelukkig ook goed.



Een thuisbevalling is eerder uitzonderlijk in België, maar de Amerikaanse vrouw Emma Isaacs uit Los Angeles deed het voor al haar zes kinderen. Ze is CEO van de onderneming ‘Business Chicks’, een bedrijf dat opkomt voor betere vrouwenrechten binnen en buiten de werkomgeving. Aan het einde van haar zesde zwangerschap besloot Isaacs om de geboorte met de wereld te delen.



“Oké vrienden, het ziet er naar uit dat we vanavond wat baby-actie krijgen”, schreef Isaacs enkele uren voor de bevalling op haar Instagrampagina. “De weeën liggen ongeveer zeven minuten uit elkaar. Ik ga mijn telefoon aan vrienden en familie geven die hier bij mij zijn (laten we hopen dat ze weten wat ze doen!) en ik zie jullie allemaal aan de andere kant.”



Isaacs had gelijk, want diezelfde avond vond de geboorte van haar zoontje Louis Mack plaats. Meer dan 6.000 mensen keken live mee en moedigde haar aan tijdens de bevalling. Een dag later postte Isaacs een videoboodschap op Instagram: “Bedankt dat jullie er waren toen ik deze baby op de wereld heb gezet. De bevalling verliep niet zo snel als ik had gehoopt. Om 20 uur had ik goede weeën, maar toen ik in bad ging stopte alles opeens. Dat is cool, want daar word je geduldig van”, zegt ze met de kleine jongen in haar handen.



Hij is heel gezond en weegt 4,1 kg, maar de baby zat na de geboorte nog in de vruchtzak. “Het is blijkbaar bijzonder”, zegt Isaacs. “Slechts één op de 80.000 baby’s wordt in hun zak geboren.”



Goed nieuws als je de bevalling nog graag zou willen zien, want Isaacs heeft de livestream toegevoegd aan ‘momenten’ op haar Instagrampagina. Daardoor kan je alles tot in de kleinste details herbekijken. Veel kijkplezier!

Reacties

13-06-2020 08:50:10 allone

Oudgediende



WMRindex: 40.240

OTindex: 73.407

eh... willen we dat zien?

13-06-2020 08:53:14 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 2.802

OTindex: 862





Eerlijk? Emotioneel gezien is het natuurlijk geweldig om je kind geboren te zien worden, maar het ziet er vreselijk uit! Bloed, urine, ontlasting, zeg het maar, het is er allemaal!



Bah! Wat een smerige bedoening is dat zeg! Ik begrijp niet dat er mensen zijn die dit gaan zitten te kijken als een wildvreemde bevalt, beuh.... er zijn mooiere dingen te zien..



.



Laatste edit 13-06-2020 08:59 Ik heb mijn zoons geboren zien worden, beiden zijn thuis geboren m.b.v. de in Den Bosch legendarische vroedvrouw Broekmaat.Eerlijk? Emotioneel gezien is het natuurlijk geweldig om je kind geboren te zien worden, maar het ziet er vreselijk uit! Bloed, urine, ontlasting, zeg het maar, het is er allemaal!Bah! Wat een smerige bedoening is dat zeg! Ik begrijp niet dat er mensen zijn die dit gaan zitten te kijken als een wildvreemde bevalt, beuh.... er zijn mooiere dingen te zien..

13-06-2020 11:38:15 Cubbie

Senior lid

WMRindex: 436

OTindex: 15

Wnplts: Eindhoven

@KhunAxe : Er zijn genoeg van die tv shows waar ze bevallingen laten zien. Privacy is niet de enige reden waarom het moment waarop de baby het lichaam van de moeder verlaat niet in beeld gebracht wordt!

13-06-2020 11:42:12 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 2.802

OTindex: 862

Smerige bedoening...



.



Laatste edit 13-06-2020 11:44 @Cubbie : Dat weet ik maar al te goed! Zo'n 24 jaar geleden liet de zus van mijn vrouw zich filmen terwijl ze beviel van haar dochter. Dit is tijdens een of andere tv-show of documentaire uitgezonden. Ik heb er zorgvuldig op gelet die aflevering niet te kijkenSmerige bedoening...

13-06-2020 12:38:32 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.214

OTindex: 78.060

open baring wil maken.

En soort van omgekeerde porno. Laat niet zien hoe ie er ingaat maar hoe er iets uitkomt. Bah! Ik begrijp maar niet waarom iemand van zo'n heel persoonlijke gebeurtenis letterlijk eenwil maken.En soort van omgekeerde porno. Laat niet zien hoe ie er ingaat maar hoe er iets uitkomt. Bah!

