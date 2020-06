Twee mannen VS vrezen 80 jaar geleden na geboorte te zijn verwisseld

Twee bejaarde mannen in de Verenigde Staten vrezen dat een vergissing van bijna tachtig jaar geleden hun levens drastisch veranderd heeft. De twee vermoeden dat ze – als baby's – in het ziekenhuis zijn omgewisseld. Ze klagen het ziekenhuis nu aan.



Het gaat om John William Carr en Jackie Lee Spencer, die op 29 augustus 1942 werden geboren in het katholieke St. Joseph ziekenhuis in het Amerikaanse Buckhannon.



De mogelijke verwisseling kwam vorig jaar aan het licht, toen bleek dat zowel Carr als Spencer geen DNA-match hadden met de families waar ze in opgroeiden. Ze bleken echter wél verwant te zijn met de families van de ander.

De twee klagen het ziekenhuis waar ze bijna tachtig jaar geleden geboren werden nu aan. De mogelijke vergissing heeft 'levenslange consequenties' voor de twee gehad, zo schrijven ze in de aanklacht. Medewerkers van het katholieke ziekenhuis zouden de baby's destijds met de verkeerde families naar huis hebben gestuurd.



Hoe kwam de fout aan het licht? Spencer heeft meer dan vijftig jaar van zijn leven gezocht naar zijn biologische vader, de man die op zijn geboortecertificaat staat. Hem was verteld dat zijn vader zijn moeder voor zijn geboorte verlaten had.



Toen hij na jarenlang zoeken familieleden van zijn biologische vader vond, bleek hij geen bloedband met hen te hebben. Aanvullende DNA-testen wezen uit dat hij ook geen bloedband had met de familie waarin hij opgroeide en de vrouw die hij al die jaren als zijn moeder had gezien.



Na lang speuren ontdekte hij de familie van Carr, waar hij wél een bloedband mee had. Toen bleek dat Carr op dezelfde dag in hetzelfde ziekenhuis was geboren, vielen de puzzelstukjes op zijn plaats.



Carr, die blauwe ogen heeft, zegt dat hij zich altijd een buitenbeetje heeft gevoeld in de familie waarin hij opgroeide. "Ik leek ook niet op hen", schrijft hij in de aanklacht. "Zij hadden bruin haar en bruine ogen, terwijl ik blauwe ogen had."

Reacties

12-06-2020 16:42:17 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.040

OTindex: 18.942

Heel akelige gebeurtenis, maar ik weet niet wat de aanklacht nu nog voor zin heeft. De mensen die de fout gemaakt hebben zijn vermoedelijk al jaren overleden.

12-06-2020 16:50:10 Emmo

Stamgast



WMRindex: 45.050

OTindex: 24.786

@BatFish : Ze klagen niet de personen aan, maar het ziekenhuis. En zin heeft het als dat ziekenhuis met munten over de brug komt.

12-06-2020 16:57:53 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.040

OTindex: 18.942

@Emmo : Ja ze zullen vast op geld uit zijn, maar ik zou het in dit geval redelijk vinden als het hier om een fout gaat die verjaard is. Het is in elk geval 80 jaar geleden.

12-06-2020 17:16:30 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.211

OTindex: 78.049

Ach, wat moeten die ouwe mannen nou nog net een schadevergoeding......

Daarmee kunnen ze echt niets meer terugdraaien.

12-06-2020 17:27:39 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 11.103

OTindex: 14.785

S @Mamsie :

Ach, wat moeten die ouwe mannen nou nog net een schadevergoeding......

Daarmee kunnen ze echt niets meer terugdraaien. QuoteAch, wat moeten die ouwe mannen nou nog net een schadevergoeding......Daarmee kunnen ze echt niets meer terugdraaien. . Als die mannen allebei een vrouw en kinderen (en ook (achter)kleinkinderen hebben, is er geen erfrechtelijk probleem. Maar als ook maar een van die mannen geen vrouw en kinderen heeft gehad, gaat zijn nalatenschap naar zijn broers en zusters dan we de nazaten daarvan. Dan is het wel heel sneu dat het helemaal niet je familie is. Om dat soort dingen recht te zetten zullen ze juridische actie moeten ondernemen en de advocaatkosten in Amerika zijn niet bepaald laag. Dan is een schadevergoeding zeker wel terecht. Denk hier niet te licht over. Als die mannen allebei een vrouw en kinderen (en ook (achter)kleinkinderen hebben, is er geen erfrechtelijk probleem. Maar als ook maar een van die mannen geen vrouw en kinderen heeft gehad, gaat zijn nalatenschap naar zijn broers en zusters dan we de nazaten daarvan. Dan is het wel heel sneu dat het helemaal niet je familie is. Om dat soort dingen recht te zetten zullen ze juridische actie moeten ondernemen en de advocaatkosten in Amerika zijn niet bepaald laag. Dan is een schadevergoeding zeker wel terecht.

