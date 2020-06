Man steekt oplaadsnoer in penis

Een patiënt die een 2 meter lange oplaadkabel voor mobiele telefoons in zijn penis ramde voor seksuele bevrediging, probeerde de doktoren voor de gek te houden door te beweren dat hij hem had ingeslikt.De 30-jarige kwam met de ongebruikelijke klacht bij zijn artsen in Guwahati, India aan. Hij vertelde de medici dat hij de draad had ingeslikt, wat hen ertoe aanzette een vruchteloze zoektocht te starten.Pas toen op de operatietafel een röntgenfoto werd genomen, werd duidelijk dat de draad zich in de urineblaas van de 30-jarige bevond.De verbijsterde chirurg Walliul Islam zei: "We hadden de operatie kunnen overslaan als hij ons de waarheid had verteld."Hij voegde eraan toe: “De patiënt kwam bij ons met hevige buikpijn en vertelde ons dat hij per ongeluk een kabel had opgegeten.We hebben zijn ontlasting onderzocht en ook een endoscopie uitgevoerd, maar we konden de kabel niet vinden.'Toen we hem opereerden, was er niets in zijn maag-darmkanaal.'Dr. Islam zei dat de beschaamde patiënt de gewoonte had om kabels en "andere dingen" in zijn penis te steken voor seksueel genot.'Het is een vorm van masturbatie die urethraal sonderen of peilen wordt genoemd, namelijk het inbrengen van een voorwerp of vloeistof in de urethra', zei de senior-consulent.Chirurg Walliul Islam moest het stukje techniek verwijderen'De patient was vijf dagen na het inbrengen van de kabel bij ons gekomen. Hij vertelde ons herhaaldelijk dat hij het via zijn mond had geconsumeerd en we hadden nooit gedacht dat een volwassene zou liegen over zoiets. 'De arts zei dat de patiënt een gezonde geestelijke gezondheid had."Er zijn gevallen bekend van mannen die zich overgeven aan urethrale peilingen", vervolgde Dr. Islam.'Maar deze persoon ging tot het uiterste en daarom bereikte de kabel zijn urineblaas. 'Dit is een zeldzaam iets."De operatie is geslaagd en de patiënt herstelt zich"