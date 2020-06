KNVB schorst jeugdtrainer na antisemitische uitspraken tegen 11-jarig voetballertje

AMSTERDAM - De Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) heeft een jeugdtrainer (26) van voetbalclub GeuzenMiddenmeer in Amsterdam een schorsing van drie maanden opgelegd. De man noemde Tobias van elf 'teringjoodje' en 'kankerjoodje'.



Roos, moeder van Tobias, vertelt vandaag op NH Radio dat het niet waarschijnlijk is dat de trainer weer aan de slag gaat bij de Amsterdamse voetbalclub. Hij zou volgens haar voor zijn eerste schorsing al zijn opgestapt als trainer.



De jeugdtrainer noemde de 11-jarige Tobias al enige tijd 'Joodje', vertelt Roos. "Dan zei hij bijvoorbeeld: Joodje, ga jij die bal eens halen." Ook riep hij - als twee teams van de club tegen elkaar speelden - dingen over het veld als 'laat dat kankerjoodje er niet langs' of 'laat dat teringjoodje niet scoren'.



Eerste meldingen

De ouders van Tobias maakten eerder melding van de incidenten bij een speciaal meldpunt van de KNVB. "Maar daar hebben we alleen een automatische mail van ontvangen en verder niets meer gehoord", zegt Roos destijds.



Volgens een woordvoerder van de KNVB hadden de ouders van Tobias een persoonlijke mail moeten krijgen. "Dat is de procedure bij het meldpunt", zegt hij. Wel bevestigt hij dat er op 21 februari een klacht is ingediend.



"We hebben de klacht ontvangen en op 24 februari contact gezocht met de club en een aanklacht ingediend bij de tuchtcommissie (de commissie van de KNVB die dit soort misstanden onderzoekt, red.). Dat hebben we alleen niet laten weten, terwijl dat wel de bedoeling is."



Roos denkt dat de trainer bij een andere club weer aan de slag kan. "Ik hoop wel dat duidelijk is dat hij dit op zijn geweten heeft en andere clubs hem niet snel meer zullen aannemen als trainer."

