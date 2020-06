Bestuurder parkeert peperdure Porsche op (én over) het randje van hoog parkeerdek

Parkeren, handrem erop, en klaar. Dat was het idee, maar een Belgische bestuurder zette maandag zijn Porsche Panamera, met een nieuwprijs van zo’n 130.000 euro, per ongeluk op het randje van een hoog parkeerdek.Dat meldt De Stentor.Toen de Belgische bestuurder zijn auto wilde parkeren, zette hij de bolide per ongeluk achteruit in plaats van vooruit. En nee, daar was niet toevallig een mooi parkeerplekje. De bestuurder kwam op de rand van de bovenste verdieping van een parkeergarage terecht.De Porsche bungelde een tijdje met zijn achterste wielen boven de afgrond, maar viel niet. De onderkant en velgen van de glimmende zilveren auto zijn beschadigd en een buis doorboorde de voorruit. Gelukkig is de bestuurder zelf ongedeerd. Hij is met een takelwagen uit het voertuig gered.