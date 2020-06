Onkruidbestrijder brandt iets te veel weg: pand Stork IMM in Hengelo ontruimd

Medewerkers van het technisch bedrijf Stork IMM aan de Hassinkweg in Hengelo moesten dinsdagmiddag verplicht buiten een luchtje scheppen, nadat het onkruid bestrijden bij het bedrijfsgebouw uit de hand was gelopen.



Vlammen om het ongewenste groen te verdelgen veroorzaakten te veel hitte aan het pand waardoor een raam knapte. De brand sloeg naar binnen en veroorzaakte in het pand rookschade.



De brandweer heeft het pand ontruimd en controleert met een hoogwerker het dak om er zeker van te zijn dat er niet ergens nog een smeulend vuur is achtergebleven. De stichting Salvage is ingeschakeld om de omvang van de schade te bekijken.

Reacties

05-06-2020 08:28:09 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 79.840

OTindex: 34.554





Laatste edit 05-06-2020 08:30 met milieuvriendelijk schoffelen was dit niet gebeurd

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: