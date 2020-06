internet reageert dolenthousiast: “Je moeder leeft in 2050!”

Taarten zijn overheerlijk, maar kunnen vervelend zijn om aan te snijden terwijl hongerige monden wachten op een stukje. Daar heeft deze vrouw iets op

02-06-2020 16:31:25

Mijn moeder had een soort rond rooster waarop aan de ene zijde een verdeling in achten was aangebracht en op de andere zijde een verdeling in twaalven.

Even op de taart drukken en volgens het patroon snijden met een gewoon mes. En dat was in 1990, zestig jaar voor datum.