Wéér een overval met mondkapje in Noord-Holland

NOORD-HOLLAND Een 19-jarige man is gisteravond in Hoorn overvallen door bewapende jongens met een mondkapje als gezichtbedekking. Er zijn de afgelopen tijd meerdere overvallen en berovingen geweest waarbij de daders mondkapjes droegen. "Het wordt zo lastiger om daders op te sporen", zegt criminoloog Jasper van de Kemp tegen NH Nieuws.



De overval gisteravond rond 19.20 uur was aan de Barnsteen, net buiten het centrum van Hoorn, waar het slachtoffer uit Zwaag aan het fietsen was. Hij werd door twee gewapende overvallers tegengehouden en die eisten geld. Het slachtoffer duwde het wapen weg en sloeg één van de overvallers in het gezicht, waarop ze op de vlucht sloegen.



De politie zoekt nog steeds naar de dader heeft daarvoor een beschrijving van de daders uitgegeven: in ieder geval één droeg een zwart mondkapje.



Vermomming

Het is niet de eerste keer dat er een incident is waarbij de daders dit droegen. Zo werd begin deze maand in Zaandam iemand beroofd door twee mannen met mondkapjes en is in Purmerend een winkel overvallen door meerdere personen met mondkapjes. "Zoals criminelen vermomd gaan als zwarte piet of als postbode om minder op te vallen, is een mondkapje weer nieuw", zegt Jasper van der Kemp, universitair docent bij de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.



Hij verwacht dat criminelen de komende tijd eerder een mondkapje zullen dragen dan een sjaal of bivakmuts. "Een mondkapje bij je hebben is in deze tijd niet vreemd en het dragen is veel minder afwijkend - met dit weer een sjaal dragen valt op - dus je krijgt een generieker signalement van de dader. Zo wordt het voor de politie lastiger om daders op te sporen."



Hoe vaak er de afgelopen tijd al overvallen of berovingen zijn geweest waarbij de daders mondkapjes droegen, is niet duidelijk: zowel politie Amsterdam als politie Noord-Holland Noord laat aan NH Nieuws weten dat de soort gezichtsbedekking bij een overval of beroving niet wordt geregistreerd.



Dat vindt Van der Kemp, gespecialiseerd in opsporing en bewijs, wel vreemd. "Het lijkt mij als politie nuttig om te weten wat de ontwikkelingen zijn. Zo kan je bijvoorbeeld kijken hoe je slachtoffers van een beroving op een bepaalde manier kan horen over de details van een mondkapje. Als het een standaard model is, wordt dit lastig, maar misschien draagt de dader wel een heel specifiek model."



Huidskleur en schoenen

Volgens de politie is het juist belangrijk dat slachtoffers op lichaamseigen kenmerken van een dader letten. "Zoals huidskleur van de daders onthouden, want die kunnen de daders niet wisselen of afdoen", aldus een woordvoerder.



Dit beaamt Van der Kemp. "Let bijvoorbeeld op zijn schoenen. Al is gebleken dat als er een wapen wordt gebruikt bij een overval, slachtoffers meestal alleen daarop letten. Ook hebben mensen moeite met het herkennen van iemands gezicht als dat deels bedekt is, bijvoorbeeld door een mondkapje."



Met de versoepelingen - meer mensen op straat - nemen ook de berovingen en overvallen toe, denkt Van der Kemp. "Er is gewoon meer gelegenheid voor. En daarmee verbaast het me niets als ook die met een mondkapje toe zullen nemen. Ze zijn erg makkelijk te krijgen. Criminelen bedenken altijd wel iets."

Reacties

02-06-2020 10:22:04 venzje

Oudgediende



WMRindex: 17.755

OTindex: 5.564

Quote:

Criminelen bedenken altijd wel iets. Ja, dat is hun vak. Ja, dat is hun vak.

02-06-2020 10:43:32 Emmo

Stamgast



WMRindex: 44.741

OTindex: 24.664

Quote:

"Zoals huidskleur van de daders onthouden, want die kunnen de daders niet wisselen of afdoen" Discrimineren op huidskleur??? Dan ben je toch echt aan het etnisch profileren. Discrimineren op huidskleur??? Dan ben je toch echt aan het etnisch profileren.

02-06-2020 15:39:15 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 79.785

OTindex: 34.524

zou het boerkaverbod nog gelden, nu opeens iedereen het gezicht bedekt....

