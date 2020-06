Opvallend verkeersbord geplaatst in Heiloo: Let op overstekende obers!

HEILOO - In Heiloo staat er op het moment wel een heel opvallend verkeersbord op het Stationsplein. Op het bord staat namelijk de tekst: 'Let op overstekende obers!'



De borden zijn door de gemeente zelf geplaatst, laat mediapartner Uitkijkpost weten. Met dit bord wordt het verkeer gewaarschuwd om snelheid te minderen. Vanaf 1 juni lopen er door terrasuitbreiding op het plein obers af en aan met bestellingen naar het extra terras aan de overkant van de Heereweg.



Net als in veel andere gemeenten heeft ook Heiloo gekeken naar mogelijkheden om de terrassen groter te maken. Ondernemers mogen hun terrassen verruimen tot 19 oktober. "Wij wensen de horeca veel zonnige dagen en een goede zomer toe", aldus gemeente Heiloo.

Reacties

02-06-2020 08:25:14 Emmo

Stamgast



WMRindex: 44.741

OTindex: 24.664

Een dergelijk bord zou bij Geertien ook goede diensten kunnen doen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: