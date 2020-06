01-06-2020 11:38:30

Quote: nadat Glenn Black in de gevangenis belandde wegens aanranding van iemand met een beperking.How low can you go? Iemand met een beperking aanrandenMaar een oma invriezen om haar pensioenuitkering te innen, dan schaad je alleen een groot anoniem pensioenfonds en oma is toch al dood. Je moet dan wel een plan hebben om ermee op te houden. Die oma was al 97 geworden, dan is het vreemd dat niemand komt kijken als ze 100 jaar oud wordt. En inmiddels zou ze op papier al 113 zijn geworden, dat is wel heel erg oud. Gaat er dan niemand kijken naar iemand die zogenaamd al bijna de oudste mens op de wereld is geworden? Blijven ze na 110 jaar gewoon doorbetalen zonder even kritisch een kijkje te nemen of die persoon echt wel leeft? Het is een wonder dat het zo lang heeft kunnen doorgaan. Krijgt oma niet ieder jaar de griepprik? Moet haar paspoort niet verlengd worden? Betaalt ze iedere maand nog wel haar ziektekostenverzekering? Gaat ze nooit op doktersbezoek, oude mensen doen dat juist vaak. De hypotheeklasten gaan tientallen jaren door, maar als je de uitkering van oma nodig hebt om die te betalen, dan kan oma toch nooit 120 of 130 worden zonder dat er ooit iemand een keertje argwaan krijgt?