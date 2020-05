Passagier dumpt hond in prullenbak op Schiphol omdat die hotel niet in mag

Medewerkers van de Koninklijke Marechaussee hebben maandagmiddag een levend hondje in een prullenbak op Schiphol aangetroffen. Het beestje, een yorkshireterriër, was daar bewust door de eigenaar achtergelaten. Dat deed hij omdat het dier niet zou zijn toegelaten bij het hotel achter de paspoortcontrole.



Volgens de marechaussee gaat het om een donkerbruine yorkshireterriër. Deze hond staat bekend om zijn levendige en speelse karakter en wordt dan ook gerekend tot de gezelschapshonden.



De medewerkers van de Brigade Grensbewaking konden de eigenaar van het dier opsporen aan de hand van camerabeelden op het vliegveld. De man, een passagier die op doorreis was, kon kiezen voor een boete van 1500 euro óf het afstand doen van het dier. Hij koos voor de laatste optie en nam de kosten voor het asiel voor eigen rekening.



De hond is inmiddels overgedragen aan de Dierenbescherming. Op de Instagram-pagina van de Koninklijke Marechaussee, waar een foto van het dier is geplaatst, regent het verontwaardige reacties. Veel lezers zijn woest op de eigenaar. Een enkeling laat zelfs weten de hond graag te willen adopteren.



De Marechaussee spreekt van een bijzonder voorval. ,,Dit was zeker geen alledaagse melding, nee. We zijn blij dat de Dierenbescherming zich over het hondje heeft ontfermd”, laat een woordvoerder weten.

Reacties

28-05-2020 10:18:13 Mamsie

Oudgediende



Quote:

Passagier dumpt hond in prullenbak



O, dan hoef ik hem niet meer dan gooi ik hem maar weg.

Huisdier als wegwerpartikel.

En als hij nou weer tuis is van zijn reis? Gewoon weer een nieuw hondje nemen tot de volgende vakantie? Huisdier als wegwerpartikel.En als hij nou weer tuis is van zijn reis? Gewoon weer een nieuw hondje nemen tot de volgende vakantie?

28-05-2020 10:59:59 KhunAxe

Erelid



Dit sujet is de naam 'mens' onwaardig! Typisch zo'n klootzak waarmee ik dolgraag eens een paar minuten op de mat zou willen staan

28-05-2020 11:12:20 Grouse

Erelid



Laatste edit 28-05-2020 11:12 @KhunAxe : Misschien is het beter om hem ook maar in een prullenbak te proppen? Wel goed aanstampen natuurlijk

28-05-2020 11:52:57 allone

Oudgediende



Eh. Hij was op doorreis? Dus hield genoeg van t dier om er voor te zorgen dat t mee kon in t vliegtuig?! En halverwege verandert hij van gedachte? Omdat t hotel geen honden accepteert?! Maar hij heeft wel genoeg geld om alles inclusief asiel te betalen!?

Waarom heeft hij dit niet anders opgelost? Ik snap er nix van.

