Bestuurder met gestolen kenteken loopt tegen de lamp

HEDEL - Een automobilist in Hedel is vrijdagavond betrapt op de diefstal van twee kentekenplaten. De politie hield hem op de Middelingenseweg in Hedel staande voor een controle en ontdekte dat het kenteken niet matchte met het voertuig van de man.

De bestuurder reageerde aanvankelijk kalm en zei dat het allemaal wel meeviel. Daarna overhandigde hij bibberend zijn rijbewijs. De agenten doorzochten daarna de auto en vonden de originele kentekenplaten op de achterbank.



Geconfronteerd met dat probleem bekende de man schuld. Hij had de platen twee dagen eerder in Hedel van een willekeurige Peugeot gehaald en op zijn eigen Volkswagen Polo bevestigd.



De man is aangehouden en overgebracht naar Tiel, waar hij is vastgezet.

Reacties

26-05-2020 16:28:40 Jawel

Erelid



WMRindex: 1.000

OTindex: 5.923

Les 1: Steel altijd de kentekenplaten van een auto die lijkt op de wagen waar je ze op zet voor wat betreft merk, type en kleur. Bij een random controle val je dan minder op.



Les 2: Gebruik de platen nooit langer dan een paar uur. Na verloop van tijd staan die dingen namelijk geregistreerd en bij een random controle gaat dan meten een alarm af.



Les 3: Zorg dat er slechts één set kentekenplaten aanwezig is in of op het voertuig. Een tweede set is vrij lastig te verklaren.



Les 4: Als je met gestolen platen rijdt, zorg dan dat je je kentekenbewijs niet bij je hebt. Een gemiddelde agent krijgt argwaan als het kenteken op de wagen en dat op het kentekenbewijs niet overeenkomen. Een thuisliggend kentekenbewijs kom je makkelijker mee weg.

26-05-2020 16:30:19 Emmo

Stamgast



WMRindex: 44.639

OTindex: 24.605

@Jawel : Het lijkt wel of je ervaring hebt met dit soort dingen

26-05-2020 16:42:10 Jawel

Erelid



WMRindex: 1.000

OTindex: 5.923

Ik zeg niets zonder m'n advocaat.

26-05-2020 17:15:57 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 11.073

OTindex: 14.669

S . Maar waarom zou je de moeite doen om kentekenplaten te stelen, als de eigenaar van die platen al na korte tijd aangifte doet, zodat het kenteken in kwestie als verdacht geregistreerd staat? Er zijn toch persen om kentekenplaten na te maken gestolen?

Gewoon je relaties kennen binnen de onderwereld, nou als iemand daar goed in is, dan ben ik het wel. Je laat gewoon het kenteken namaken van een soortgelijke auto. Liefst van iemand die er weinig mee rijdt. Nou, dan is de kans dat je wordt aangehouden heel klein. En als dat dan toch gebeurt, dan zeg je dat je werkt voor een garage en je toont een auto-onderdeel in een nieuwe uitziende doos, of anders zeg je dat de auto wordt gerepareerd met een onderdeel van de sloop. Nou die @Jawel is nog wel een beginner in de misdaad. Op zich is het juist dat als je rondrijdt met valse kentekenplaten, dat je dan niet het kenteken van een Peugeot op je Volkswagen zet. Maar waarom zou je de moeite doen om kentekenplaten te stelen, als de eigenaar van die platen al na korte tijd aangifte doet, zodat het kenteken in kwestie als verdacht geregistreerd staat? Er zijn toch persen om kentekenplaten na te maken gestolen?Gewoon je relaties kennen binnen de onderwereld, nou als iemand daar goed in is, dan ben ik het wel. Je laat gewoon het kenteken namaken van een soortgelijke auto. Liefst van iemand die er weinig mee rijdt. Nou, dan is de kans dat je wordt aangehouden heel klein. En als dat dan toch gebeurt, dan zeg je dat je werkt voor een garage en je toont een auto-onderdeel in een nieuwe uitziende doos, of anders zeg je dat de auto wordt gerepareerd met een onderdeel van de sloop.

26-05-2020 18:48:21 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 79.693

OTindex: 34.489





Laatste edit 26-05-2020 18:49 interressanter dan die kentekenplaten is wat die man van plan was

26-05-2020 19:10:30 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.995

OTindex: 18.881

@botte bijl : vermoedelijk rondrijden zonder belasting te betalen en zonder snelheidsboetes te betalen. Of misschien om een ramkraak te zetten. Inderdaad interessant om te weten.

26-05-2020 19:37:15 stora

Oudgediende



WMRindex: 18.169

OTindex: 2.661

Of om te tanken zonder te betalen.

26-05-2020 20:52:14 stora

Oudgediende



WMRindex: 18.169

OTindex: 2.661



Tegenwoordig hebben we een systeem dat we kunnen zien dat de kenteken op de auto ook bij de wagen hoort.

Als dat niet klopt dan zet je de pomp niet aan.

Maar het gebeurt nog steeds dat ze weg rijden zonder te betalen. @Grouse , Ja.Tegenwoordig hebben we een systeem dat we kunnen zien dat de kenteken op de auto ook bij de wagen hoort.Als dat niet klopt dan zet je de pomp niet aan.Maar het gebeurt nog steeds dat ze weg rijden zonder te betalen.

26-05-2020 20:57:17 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.995

OTindex: 18.881

@stora : Deze had je daarmee uitgepikt, maar met de vuistregels van @Jawel : had je dus de pomp gewoon aangezet

26-05-2020 21:09:07 stora

Oudgediende



WMRindex: 18.169

OTindex: 2.661

@BatFish , , want de camera's lezen de kenteken en op mijn scherm krijg ik dan een Peugeot, terwijl bij de pomp een VW Polo staat.

Als ik op let dan zet ik de pomp niet vrij. , want de camera's lezen de kenteken en op mijn scherm krijg ik dan een Peugeot, terwijl bij de pomp een VW Polo staat.Als ik op let dan zet ik de pomp niet vrij.

