Uitgestorven vogel opnieuw ontstaan

Een uitgestorven vogel is 'weer geëvolueerd' en opnieuw ontstaanDe Aldabra bestaat al bijna 100.000 jaar niet meer. Nu is hij weer terug.De witkeelralvogel van Aldabra is al heel lang uitgestorven, en bijna 100.000 jaar geleden het slachtoffer geworden van een stijgende zeespiegel.Maar de vleugelloze bruine vogel is onlangs gezien - wetenschappers krabben over hun hoofd hoe dat kan - en waarom - maar de soort is weer tot leven gekomen.Volgens onderzoek in de Zoological Journal of Linnean Society is de gereïncarneerde Aldabra-vogel een product van ‘iteratieve evolutie’. Dat betekent dat oude genen, waarvan men dacht dat ze waren uitgestorven, opnieuw opduiken op een later tijdstip.Dat betekent dat hoewel de voorouders van de vogel al heel lang zijn verdwenen, dat hun DNA nog steeds aanwezig is - en als de omgeving goed is, is er niets dat deze oude genen in de moderne tijd ervan weerhoudt te repliceren.Dus identieke soorten kunnen inderdaad in de loop van de geschiedenis van hun soort inderdaad meerdere, licht geëvolueerde uitlopers voortbrengen.Maar hoop niet dat dit betekent dat dinosaurussen en wolharige mammoeten hierna opduiken. Dit wetenschappelijke fenomeen komt alleen voor bij soorten die bijna identiek zijn aan hun voorouders.Hoewel iteratieve evolutie eerder heeft plaatsgevonden bij soorten zoals schildpadden, is deze nog nooit gezien in het rijk van vogels."We kennen geen ander voorbeeld in de rallen, of van vogels in het algemeen, dat dit fenomeen zo duidelijk aantoont", zei paleobioloog David Martill in een verklaring."Alleen op Aldabra, dat het oudste paleontologische record heeft van een oceanisch eiland in het gebied van de Indische Oceaan, is fossiel bewijs beschikbaar dat de effecten aantoont van veranderende zeespiegel op uitsterven en herkolonisatie-evenementen."