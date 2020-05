Mondkapje met venster laat dove mensen weer liplezen

WERVERSHOOF - Toen de schoondochter van Ria van Os uit Wervershoof bij haar kwam met de vraag naar een doorzichtig mondkapje, was het antwoord: "Dat kan toch niet?" Maar na even zoeken, bleek dat wel mogelijk. De eerste mondkapjes van de hand van Ria worden al gebruikt.



De schoondochter van Ria is slechthorend en werkt met dove mensen. Zij ervaart iedere dag het probleem met mondkapjes waar NH Nieuws al eerder aandacht aan besteedde. Liplezen is voor dove mensen niet mogelijk. Voor het communicatieprobleem in het ziekenhuis zijn de mondkapjes van Ria geen oplossing, het zijn geen medische mondkapjes. Maar nu in het ov vanaf 1 juni mondkapjes verplicht zijn, kan het toch heel behulpzaam zijn.



Ria vond op een Belgische site een patroon voor een mondkapje met een venster. "Ik scrollde even door op dezelfde site waar ik het patroon voor een gewoon mondkapje had gevonden. En daar stond het!" In het netwerk van haar schoondochter worden de mondkapjes al gebruikt. "Ik heb er drie naar een vriendin van haar gestuurd. Ik kreeg meteen een foto van haar met een mondkapje op."



Hoewel de eerste reacties enthousiast waren, wilde een jongen op het werk van de schoondochter van Ria het mondkapje niet op, vertelt ze. "Hij vond het maar niks. Hij zei dat hij er wel een op wilde, maar dat er dan Ajax op moest staan. Dat heb ik geregeld."



Het venster zelf is gemaakt van lamineerhoezen. Eerst naait Ria het stoffen mondkapje en daar houdt ze ruimte voor het plastic. "Je schuift het erin en de naaimachine gaat er gewoon doorheen dus je kan het op die manier vaststikken."

