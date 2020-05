Meisje uit Nieuw-Vennep belt achttien keer met 112

NIEUW-VENNEP - Een meisje uit Nieuw-Vennep heeft al achttien keer met het noodnummer 112 gebeld. De reden blijft onduidelijk, maar de politie maak zich zorgen over haar.



De telefoontjes komen sinds een paar dagen binnen bij de landelijke meldkamer. De politie vermoedt dat het meisje een wat ouder mobieltje heeft gevonden. "Helaas is de precieze locatie van het telefoontje niet te achterhalen", schrijft de politie op Facebook.



De politie maakt zich zorgen over het meisje en wil weten wat er aan de hand is: "Wij willen graag weten of het meisje in goede gezondheid verkeert en tevens willen we de inwoners van de Haarlemmermeer, met name in Nieuw-Vennep, attenderen op het mobiel gebruik van uw kinderen", aldus de politie.

Reacties

25-05-2020 16:43:06 allone

Oudgediende



WMRindex: 40.173

OTindex: 73.368

Als ze weten dat t n meisje is moet er toch iemand met haar gesproken hebben?!

25-05-2020 16:45:33 Emmo

Stamgast



WMRindex: 44.623

OTindex: 24.585

@allone : Aan de hand van de stem en/of spraakgebruik? Of mogelijk door wat ze zegt?

25-05-2020 17:21:10 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.992

OTindex: 18.871

Kennelijk heeft ze toch het één en ander gezegd dat er op wijst dat ze hier niet te maken hebben met een verveelde tiener die uit baldadigheid het noodnummer blijft bellen.

25-05-2020 17:55:01 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 3.474

OTindex: 58

En ze kunnen niet achterhalen wat de telefoon nummer van dat meisje is?

25-05-2020 19:26:43 Kooldioxide

Senior lid



WMRindex: 819

OTindex: 73





Waarschijnlijk is het dus een telefoon zonder simkaart, dan krijgt zelfs 112 geen nummer te zien. En kunnen ze het niet verder traceren dan een bepaalde telefoonmast. @Emmo : Maar niet voor de 112. Die zien je nummer altijd.Waarschijnlijk is het dus een telefoon zonder simkaart, dan krijgt zelfs 112 geen nummer te zien. En kunnen ze het niet verder traceren dan een bepaalde telefoonmast.

