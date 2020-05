Deze elektrische step kan 120 km/u

De elektrische stepjes van het merk Zero zijn sinds kort in Nederland te koop en ze gaan ongelooflijk snel. Bright probeerde de krachtigste e-step van dit moment.Het Singaporese merk Zero produceert nu zo'n vijf jaar e-stepjes en sinds kort zijn de modellen Zero 8, 9, 10x en 11x ook in Nederland verkrijgbaar. Elke elektrische step wordt standaard geleverd met een begrenzer van 25 kilometer per uur, maar deze is onklaar te maken. Bij welke snelheid voel je je nog veilig op een e-step? Bram van Dijk probeerde het.De Zero 8 is een concurrent van de Xiaomi M365 Pro en de Ninebot Kickscooter MAX. De Zero 9 is een tussenmodelletje, maar het echte werk begint bij de Zero 10X. Deze gaat tot 75 km per uur. Is dat nog niet genoeg, dan is er ook nog de Zero 11X, met een maximale snelheid van 120 km/u. De stepjes kosten van 590 euro tot 3490 euro.Elektrische stepjes blijven overigens illegaal op de openbare weg in Nederland.