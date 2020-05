Kus tijdens Tinderdate loopt volledig fout: “Ik schaamde me kapot”

Een Australische vrouw zal haar kus met een Tinderdate niet snel vergeten. Door een allergische reactie belandde ze op spoed.



Samara Hnaien leerde Charles Harries onlangs via Tinder kennen. Het klikte meteen en dus spraken ze met elkaar af. Niet op café of restaurant – door de coronacrisis – maar wel bij hem thuis. “De date ging erg goed, dus op een gegeven moment hebben we gezoend”, vertelt ze aan BuzzFeed.



De 23-jarige vrouw voelde tijdens de kus plots een heftig tintelend gevoel in haar mond, alsof ze een allergische reactie had. Vreemd, want ze is alleen allergisch voor pinda’s. En jawel, toch was die allergie de boosdoener, want Charles (22) had vlak voor hun date een boterham met pindakaas gegeten.



Samara legde hem in allerijl uit hoe hij haar een injectie moest geven met een EpiPen om erger te voorkomen. Vervolgens werd ze naar het ziekenhuis gevoerd. “Ik schaamde me kapot en vond het zo erg voor hem. Het is nogal confronterend om iemand te moeten injecteren, zeker wanneer je elkaar voor het eerst ontmoet”, legt ze uit.



Charles vond het allesbehalve gênant en zorgde goed voor haar. “Hij was erg zorgzaam en zorgde ervoor dat ik me op m’n gemak voelde en bleef maar zeggen dat ik me niet hoefde te schamen”, besluit ze.



Of hoe een pinda-allergie mensen bij elkaar kan brengen. Want er komt een tweede date!

Reacties

19-05-2020 10:55:14 KhunAxe

Erelid



Ik snap net goed waarom ze het gênant vond? Ook stelt het geven van ene injectie d.m.v. een Epipen niets voor, alsof je een balpen tegen de huid drukt. Nog maar pasgeleden



Al met al? Beetje een drama queen vind ik..

19-05-2020 11:02:41 venzje

Oudgediende



En wie eet er vlak voor een date nou pindakaas? Ik vind het spul best lekker, maar bij een date zou die geur wel een afknapper zijn.

19-05-2020 11:13:37 KhunAxe

Erelid



Deze keer is Kaew's hoektand nog verder losgekomen, hij weigert mijn hulp maar de tand zit enkel nog met een stukje tandvlees aan zijn kaak, die komt w.s. snel vanzelf los.



Maar wat een drama zeg, ik word er doodmoe van



Het lijkt wel of het erger wordt i.p.v. beter.. )

Ik snap niet goed waarom ze het gênant vond? Ook stelt het geven van een injectie d.m.v. een Epipen niets voor, alsof je een balpen tegen de huid drukt. Nog maar pasgeleden heb ik mijn honden gevaccineerd tegen rabiës, met gewone injectiespuiten, huppetee, piece of cake..



Al met al? Beetje een drama queen vind ik..



19-05-2020 11:48:09 Mamsie

Oudgediende



Misschien is dit voorval wel een ultieme kennismakingstest geweest. En als ze daar allebei voor geslaagd zijn zou dat weleens goed kunnen uitpakken voor die twee.

Het is weer eens iets anders als die lullige mondelinge overhoringen die normaal bij een eerste ontmoeting gedaan worden.

19-05-2020 12:27:29 Emmo

Stamgast



@Mamsie : Toch was het in dit geval toch mondeling...

