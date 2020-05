Mogelijk deel van Chinese raket stort op kaasmakerij in Ivoorkust

Bewoners van Mahounou in Ivoorkust schrokken zich een ongeluk toen een stuk pijp van meer dan tien meter op hun dorp neerstortte. Mogelijk gaat het om een onderdeel van een Chinese raket die op 5 mei was gelanceerd.



De inwoners hoorden een oorverdovend lawaai en vonden even later het lange stuk pijp in een kaasmakerij aan de rand van het dorp. Niemand raakte gewond.



De raket, de Lange Mars 5b, bracht vorige week een prototype van een nieuw Chinees ruimtevaartuig in een baan om de aarde. Daarna minderde de eerste trap van de raket snelheid door wrijving met de bovenste lagen van de atmosfeer. Volgens trackinggegevens viel de rakettrap op 11 mei terug in de atmosfeer, vlak voor de West-Afrikaanse kust. Het dorp bevond zich in de zone waar wrakstukken konden neerkomen die niet in de dampkring waren opgebrand.



Hoewel de buis er op het eerste gezicht niet uitziet als een raketonderdeel, kan dat wel zo zijn. Mogelijk is het de leiding die van de bovenste tank door een tweede tank heen naar de motoren loopt.



De Lange Mars 5b moet de komende jaren modules voor een groot Chinees ruimtestation in de ruimte brengen. De lancering op 5 mei was de eerste belangrijke test van het nieuwe rakettype.



De Chinese ruimtevaartautoriteiten hebben niet gereageerd op de crash in Ivoorkust. Het is gebruikelijk dat Chinese rakettrappen terugvallen, maar dat gebeurt gewoonlijk kort na de lancering. Die onderdelen storten altijd in China zelf neer. In 2018 werd gevreesd dat een Chinees ruimtelab bij terugkeer in de atmosfeer op bewoond gebied elders in de wereld zou neerkomen, maar de brokstukken van de Tiangong-1 vielen in de Stille Oceaan

Reacties

15-05-2020 21:09:22 allone

Oudgediende



WMRindex: 40.151

OTindex: 73.360

Virussen. Stukken raket. Die Chinezen zijn wel lekker aan t uitdelen. Vrijgevig.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: