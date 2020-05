Dolfijn Zafar dood gevonden op strand Wijk aan Zee

Dolfijn Zafar is dood aangetroffen op het strand van Wijk aan Zee. Dat meldt SOS Dolfijn. Het stoffelijk overschot van het dier is overgebracht naar de Universiteit Utrecht voor onderzoek naar de doodsoorzaak.



Een woordvoerder van SOS Dolfijn zegt dat het dier gewond is geraakt aan het staartblad. "Het is niet duidelijk waar dat door komt. Dat gaan we nu onderzoeken."



De dolfijn was begin deze maand in de haven van Amsterdam terechtgekomen doordat hij was meegezwommen met een vrachtzeilschip vanuit Frankrijk. Het dier zwom drie dagen naast het schip en ging door de sluizen mee naar Amsterdam.



Zafar werd vervolgens vanuit de haven weer naar buiten de sluizen geloodst. De tuimelaar zwom daarna rond in de buurt van de haven van IJmuiden, waarna hij ongeveer een week geleden weer terug de zee in ging.



"Zafar was gezond toen hij terugging naar zee", zegt de woordvoerder. "Hij zag er goed uit en ving ook vis." Na zijn zwemtocht bij IJmuiden is hij nog verder op zee gezien. SOS Dolfijn weet zeker dat het om hetzelfde dier gaat. "We hebben hem direct vergeleken met foto's. We zagen dat hij dezelfde littekens had als op het beeldmateriaal."

Reacties

Zijn avontuur is hem fataal geworden. Zat er wel in, zo dicht bij mensen en schepen. Jammer.

Zoveel heisa om hem te helpen en t heeft nog nix geholpen. Was hij zijn familie kwijt?

