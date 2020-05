Oudste man ter wereld (116) niet bang voor Corona

Fredie Blom, een van 's werelds oudste mannen, viert zijn 116e verjaardag.De Zuid-Afrikaan, geboren in 1904, zegt dat hij zich niet door de pandemie van het coronavirus in paniek zal laten raken.De Zuid-Afrikaan Fredie Blom vierde vrijdag zijn 116e verjaardag, onaangedaan door de coronaviruspandemie, meer dan 100 jaar sinds de Spaanse grieppandemie zijn zus heeft gedood.'Ik heb zo lang geleefd vanwege Gods genade', zei Blom, mogelijk een van de oudste mannen ter wereld.Hij stak een sigaret op en herinnerde zich de pandemie van 1918, waarbij tientallen miljoenen mensen wereldwijd omkwamen, waaronder zijn zus.Blom werd geboren in 1904 in het landelijke stadje Adelaide, verscholen in de buurt van het Great Winterberg-gebergte in de provincie Oost-Kaap van Zuid-Afrika.Hij is ouder dan een 112-jarige Brit die in maart door het Guinness World Records de oudste levende man ter wereld werd genoemd. De leeftijd van Blom is nog niet geverifieerd door het instituut. Kleinkinderen om hem heen als Blom in de voortuin van zijn huis zit. Buren arriveerden kort daarna om hem een ​​gelukkige verjaardag toe te zingen.Blom werkte het grootste deel van zijn leven op boerderijen in Kaapstad. Hij ontmoette zijn 86-jarige vrouw Jeanette tijdens een dans en won haar hart met zijn jive-bewegingen.Het echtpaar is bijna 50 jaar getrouwd. Ze verhuisden 30 jaar geleden naar de buitenwijk van Kaapstad, Delft.Op zijn hoge leeftijd zegt hij echter dat hij zich niet door de pandemie van het coronavirus in paniek zal laten raken.En hij nam zijn woorden over de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa niet in de maling (red.) en klaagde over een landelijk verbod op de verkoop van sigaretten als onderdeel van een reeks lockdown-maatregelen.'Hij weet niet wat hij doet', zei Blom tegen persbureau AFP, eraan toevoegend dat sigaretten dit jaar zijn enige verjaardagswens was.Blom stopte meer dan twee jaar geleden met het bezoeken van artsen en beweerde dat hij het beu was om steeds maar geprikt te worden.'Nu neemt hij maar twee Disprins per dag, maar soms steelt hij mijn pillen', zei Jeanette, liefdevol lachend naar haar koppige echtgenoot.Hoewel Blom nooit kinderen had, adopteerde hij de twee van Jeanette uit een eerder huwelijk als het zijne.'Hij heeft alles voor ons gedaan', zei Blom's 38-jarige stiefdochter, Jasmien Toerien.'Hij werd om drie of vier uur' s ochtends wakker om naar zijn werk te fietsen, 'herinnerde ze zich liefdevol. 'Hij houdt van dieren en tuinieren.'