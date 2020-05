Opmerkelijke supermarktadvertentie: Koop vlees, steun de weidevogels

Een opmerkelijke advertentie in een reclamefolder van Poiesz. Voor elke acht hamburgers doneert de supermarktketen tien cent aan de Vogelbescherming. De Vogelbescherming was zelf niet op de hoogte van deze actie en is er niet van gediend. "Wij willen hier niet mee geassocieerd worden."In een nieuwe reclamefolder wekt Poiesz deze week de aandacht met zijn 'donatie-aanbiedingen'. Wie nu burgers, worsten of saucijzen koopt, steunt daarmee de weidevogel. Van elke aankoop gaat 10 cent naar de Vogelbescherming.Een discutabele actie, merkt twitteraar Pieter van Exter op. "Advertentie van de eeuw", schrijft hij op Twitter bij een foto van de reclamefolder. Hij krijgt veel bijval van anderen.De Vogelbescherming weet niets van de advertentie en is er niet over te spreken. "Wij zijn behoorlijk geschrokken", vertelt persvoorlichter Marieke Dijksman aan Editie NL.Ze benadrukt dat de Vogelbescherming nooit met deze actie zou instemmen. "Wij willen hier absoluut niet mee geassocieerd worden. Intensieve landbouw is de oorzaak van de achteruitgang van weidevogels. Dat zouden wij nooit promoten."In het verleden hebben de Vogelbescherming en Poiesz weleens samengewerkt. "Dat was ter promotie van een zuivelmerk, gemaakt door boeren die rekening houden met weidevogels."De Vogelbescherming probeert momenteel in contact te komen met Poiesz om te vragen om een rectificatie. De supermarktketen was niet bereikbaar voor een reactie.