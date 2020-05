Limburger beledigt en bespuugt agenten, verliest kunstgebit

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag de handen vol gehad aan een spugende verdachte in Sevenum (Limburg), die al scheldend ook nog zijn kunstgebit verloor. De politie pakte de man op in een straat waar hij een contact- en gebiedsverbod heeft. Volgens de politie had de man een grote mond en was hij onder invloed.



De man probeerde niet alleen een agent te bespugen. Hij ging zo tekeer dat zijn kunstgebit uit zijn mond vloog tijdens het schelden of spugen, aldus de politie. De druktemaker had dat niet direct in de gaten, miste zijn kunstgebit pas toen hij naar het politiebureau gebracht was. “Dat hebben we toch maar even voor hem opgehaald”, aldus de politie zaterdag op Instagram. De man is in de cel gezet.

Reacties

12-05-2020 18:59:28 Noepetote

Senior lid

Je hebt niet naar iemand te spugen! Hihi net goed dat dat hem dat dan overkomt!Je hebt niet naar iemand te spugen!

12-05-2020 21:28:33 Mamsie

Oudgediende



Quote:

Dat hebben we toch maar even voor hem opgehaald”, aldus de politie



En toch niet gelijk teruggegeven, hoop ik?



En toch niet gelijk teruggegeven, hoop ik?

12-05-2020 22:18:04 KhunAxe

Erelid



Op zeker moment werd hij zo kwaad daarover dat hij zijn gebit uit zijn mond nam en op de granieten vloer kapot smeet in wel honderden stukjes. Later had hij veel spijt van zijn onbesuisde actie..



-------------------------------------



Ik had bezoektoezicht, de moeder van een nieuw gearriveerde gedetineerde kwam voor het eerst op bezoek. Voordat hij ook maar de kans kreeg om iets te zeggen gaf ze hem een draai om zijn oren en eiste haar gebit terug!!



Het bleek dat hij bij zijn moeder inwoonde en toen hij 's-nachts van zijn bed gelicht werd hij per ongelijk niet zijn maar zijn moeders tanden uit het glas in de badkamer had gehaald en in zijn mond gedaan had..



Hij vond al dat het zo slecht paste.. Ik zou er een boek over kunnen schrijven



12-05-2020 22:44:52 Emmo

Stamgast



@KhunAxe :

Ik zou er een boek over kunnen schrijven

Bovendien, als ik dat kan, kun jij het ook Ik kijk er naar uit.

