Kringloop Twello is het zat en stort gedumpte troep terug bij eigenaar op de stoep

Tot vijf keer toe een kar vol troep bij de kringloopwinkel dumpen. Een stel uit Deventer maakte het deze week wel heel bont en gebruikte de kringloop in Twello als persoonlijke stortplaats. Daar kwamen ze echter niet zomaar mee weg, alle troep werd door de kringloop gewoon weer op hun eigen oprit in Deventer gezet. ,,We waren er echt klaar mee.’’,,De eerste keer was afgelopen maandag’’, vertelt kringloop-directeur Hans Hekkert. ,,Daarna kwamen ze woensdag nog een keer en gisteren zelfs drie keer.’’ 's Avonds laat werden er veel spullen gedumpt bij de kringloop in Twello. En er zat niks bij waar de kringloop gelukkig van wordt. ,,Het was echt alleen maar troep’’, verzucht Hekkert.Het is echter niet de eerste keer dat de Twello'se kringloop als vuilstort wordt gebruikt. ,,We hebben eerst de beelden bekeken en die op Facebook gezet’’, zegt de directeur. ,,Dat doen we wel vaker. Zodra mensen zien dat ze op Facebook staan dan halen ze de spullen weer op.’’ Dit keer gebeurde er echter niks, waardoor de kringloop het heft in eigen hand nam. ,,We waren er klaar mee en hebben de spullen teruggebracht.’’,,We hadden al van wat mensen gehoord waar deze twee vandaan kwamen.’’ Alle spullen, waaronder een kapotte, vieze bank en zelfs etenswaren, zijn op de oprit van het stel gezet. ,,De vrouw sprak geen Nederlands en ze was heel verbaasd dat het niet mocht. Je mag natuurlijk wel spullen brengen, maar niet midden in de nacht en ook geen afval’’, zegt Hakkert. ,,Ze deed echt alsof ze stomverbaasd was.’’ Dat gelooft hij echter niet. ,,Ik denk dat ze het wel doorhadden. Als je woont in Deventer, waarom breng je het dan naar Twello? Dat is toch raar? Maar het feest gaat nu niet door, kunnen ze mooi zelf naar de stort.’’Hakkert heeft op Facebook nog wat detailfoto's geplaatst van de gedumpte spullen. ,,Zodat iedereen kan zien dat het inderdaad niks is. Het is gore troep, het heeft niks meer met kringloop te maken.’’ De foto waarop de spullen weer op de oprit van de eigenaren zijn teruggelegd, is populair op Facebook: de teller staat in korte tijd op bijna 400 likes.