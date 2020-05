Geen rijexamen, wel een rijbewijs voor 20.000 Amerikaanse jongeren

In de Amerikaanse staat Georgia zijn nu geen rijexamens vanwege het coronavirus. Maar de achterstanden zijn zo groot geworden dat de autoriteiten de rijbewijzen maar hebben uitgegeven. Bijna 20.000 jongeren hebben nu wel een rijbewijs, maar geen examen gedaan.



Willa uit Tucker, Georgia, kon haar rijbewijs gewoon online aanvragen. Ze hoeft nu geen examen te doen, net als duizenden andere jongeren.



Ook in de staat Wisconsin krijgen 16- en 17-jarigen volgende week hun rijbewijs, zonder examen. Het gaat dan om zo'n 10.000 jongeren.



De ouders van de 17-jarige Stephanie uit Cedarburg, Wisconsin, doen uiteindelijk zelf maar een soort van rijexamen.

Miniatuurvoorbeeld Trieste mijlpaal

Meer dan één miljoen coronabesmettingen in VS



"Mijn vrouw en ik hebben tegen elkaar gezegd dat we met haar gaan oefenen, om te kijken of ze er klaar voor is", zegt Tom, de vader van Stephanie.



"Wij zijn degenen die toestemming moeten geven voor haar rijbewijs. We willen het wel zeker weten als verantwoordelijke ouders."



De staten Georgia en Wisconsin delen de rijbewijzen niet zomaar uit. Er zijn een paar regels. De jongeren in Georgia moeten eerder 40 uur met een rijinstructeur hebben gereden.



Ook moeten ze al zeker een jaar zonder overtredingen een oefenrijbewijs hebben. Dat kun je in Georgia aanvragen als je 15 jaar bent. Je kunt dan rijden onder toezicht van iemand van 21 jaar of ouder die wel een rijbewijs heeft.



In Wisconsin moeten jongeren zo'n oefenbewijs zeker zes maanden hebben. Daarnaast moeten ze 30 uur met hun ouders hebben geoefend.



"We kunnen er niet van uitgaan dat iedereen verantwoordelijke ouders heeft", zegt rijinstructeur Sarah Casto uit Georgia. "Dat is een gevaarlijk idee".



Ze is een online petitie gestart om de examenloze rijbewijzen tegen te houden.

Te dicht op elkaar: protesten VS zijn brandhaard voor corona

In steeds meer staten in Amerika wordt geprotesteerd tegen de coronamaatregelen.



Ook sommige ouders denken er zo over. Moeder Laurie uit Georgia zegt: "Het is gevaarlijk dat niemand controleert of de persoon weet wat het gas- en wat het rempedaal is."



Jammer voor Laurie. Haar zoon is al 18 en hij hoeft geen toestemming van zijn ouders te hebben om een rijbewijs aan te vragen.

Reacties

11-05-2020 10:21:19 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.958

OTindex: 18.775

Geweldig - jongeren zonder rijbewijs de weg opsturen. Wat is dodelijker? Een 17 jarige met een geweer of een 17 jarige met een auto en geen rijbewijs. Tijd om hier eens een statisticus op los te laten...

11-05-2020 10:24:05 jero

Oudgediende



WMRindex: 6.968

OTindex: 6

Binnenkort gratis bij een pakje boter

11-05-2020 10:29:00 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 36.969

OTindex: 77.376

Ongelofelijk dat rijbewijzen op deze manier vrijwel uitgedeeld worden!

(Zei de vrouw die zelf zonder enige les of examen haar brommerrijbewijs kreeg...)

11-05-2020 10:30:04 stora

Oudgediende



WMRindex: 18.116

OTindex: 2.630



Blijkbaar zijn er teveel Amerikanen en denken ze zo er makkelijk vanaf te komen. @jero , dat zeiden wij ook altijd dat iemand zijn rijbewijs van de zegeltjes van een pakje boter had gespaardBlijkbaar zijn er teveel Amerikanen en denken ze zo er makkelijk vanaf te komen.

11-05-2020 10:50:17 venzje

Oudgediende



WMRindex: 17.542

OTindex: 5.442





Mijn broer heeft zijn rijbewijs ooit gehaald op Aruba. Even een blokje om met een bevriende politieman en kat in het bakkie! Weliswaar had hij wel degelijk rijlessen gehad, maar van diezelfde politieman.

Het stelde daar zo weinig voor, dat hij bij terugkomst in Nederland toch nog maar een aantal extra lessen heeft genomen. Vooral omdat hij toen dagelijks het Rotterdamse spitsverkeer in moest. Een oefenrijbewijs vind ik op zich helemaal geen slechte methode. Zeker niet als daar ook een eis van tenminste 40 uur les bij hoort. Maar dan wel les van een professional, en niet van een willekeurige chauffeur.Mijn broer heeft zijn rijbewijs ooit gehaald op Aruba. Even een blokje om met een bevriende politieman en kat in het bakkie! Weliswaar had hij wel degelijk rijlessen gehad, maar van diezelfde politieman.Het stelde daar zo weinig voor, dat hij bij terugkomst in Nederland toch nog maar een aantal extra lessen heeft genomen. Vooral omdat hij toen dagelijks het Rotterdamse spitsverkeer in moest.

11-05-2020 11:00:23 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 2.007

OTindex: 608

Veertig uur training gehad hebben onder toezicht van een bevoegd rijinstructeur en minstens 1 jaar een proefrijbewijs hebben? (Georgia).



Dat vind ik eigenlijk prima eisen, het voorkomt dat iemand zonder enige rijervaring toch een rijbewijs krijgt.



Wisconsin pakt het IMHO een beetje verkeerd aan. De ouders verantwoordelijk stellen voor de rijervaring van hun kids lijkt mij een domme zet. Ook hier zou een 40-urige rijervaring o.l.v. een onafhankelijke rijinstructeur op zijn plaats zijn.





11-05-2020 11:00:50 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 4.105

OTindex: 5.715

S @Mamsie :



dat soort mensen zit daar dus ook tussen (voor wie dat nodig is. helemaal zullen we het nooit weten want ze hebben maar 40 uur nodig volgens de huidige standaard).



ik zou mezelf echt niet na 40 uur les en een vriendelijk 'veel succes' de weg op gestuurd hebben @venzje : ik heb 5x (!) rijexamen (auto) gedaan en heb er wel meer dan 200 uur rijles op zitten.dat soort mensen zit daar dus ook tussen (voor wie dat nodig is. helemaal zullen we het nooit weten want ze hebben maar 40 uur nodig volgens de huidige standaard).ik zou mezelf echt niet na 40 uur les en een vriendelijk 'veel succes' de weg op gestuurd hebben

11-05-2020 11:35:12 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 2.007

OTindex: 608

Sommige mensen hebben het gewoon niet in zich.



Ik heb als jongen van 18 of 19 in 1x mijn rijbewijs gehaald terwijl de broer van mijn toenmalige vriendin al tig keer was op geweest. En hij was zo'n goede chauffeur!! Ja, hij reed al auto toen hij 12 jaar was!! Uiteindelijk heeft hij in armoede een speciaal examen moeten doen.



Toen ik 's-avonds bij mijn vriendin kwam vroeg haar moeder hoe het gegaan was? 'Geslaagd', zei ik.. "Oh, nou, dan heb je veel geluk gehad".. Pfftt, jaloezie is een lelijk iets



Ik had iets van 20 lessen gehad, een paar jaar later heb ik probleemloos mijn motorrijbewijs gehaald. Ik had gewoon gevoel voor auto- en motorrijden..



.



Laatste edit 11-05-2020 11:35 @MIADIA : Dat kan diverse oorzaken hebben gehad, examenvrees? Of wellicht gehoor je tot de categorie mensen die nooit ene goede feeling voor autorijden hebben ontwikkeld? In dat geval is 1000 uur rijles niet voldoendeSommige mensen hebben het gewoon niet in zich.Ik heb als jongen van 18 of 19 in 1x mijn rijbewijs gehaald terwijl de broer van mijn toenmalige vriendin al tig keer was op geweest. En hij was zo'n goede chauffeur!! Ja, hij reed al auto toen hij 12 jaar was!! Uiteindelijk heeft hij in armoede een speciaal examen moeten doen.Toen ik 's-avonds bij mijn vriendin kwam vroeg haar moeder hoe het gegaan was? 'Geslaagd', zei ik.. "Oh, nou, dan heb je veel geluk gehad".. Pfftt, jaloezie is een lelijk ietsIk had iets van 20 lessen gehad, een paar jaar later heb ik probleemloos mijn motorrijbewijs gehaald. Ik had gewoon gevoel voor auto- en motorrijden..

11-05-2020 11:50:28 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 4.105

OTindex: 5.715

S

ik rij goed (al zeg ik het zelf) en ik heb nog nooit iemand gillend van angst in de auto gehad.



de eerste paar keer afrijden vond ik echt dat ik er nog niet aan toe was maar ja ik had er al wel het minimum aantal uur op zitten...



mijn man deed destijds een 40 uurse cursus in 5 (ipv 10) dagen een was in een keer geslaagd... @KhunAxe : examenvrees o.a.ik rij goed (al zeg ik het zelf) en ik heb nog nooit iemand gillend van angst in de auto gehad.de eerste paar keer afrijden vond ik echt dat ik er nog niet aan toe was maar ja ik had er al wel het minimum aantal uur op zitten...mijn man deed destijds een 40 uurse cursus in 5 (ipv 10) dagen een was in een keer geslaagd...

11-05-2020 11:54:02 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 2.007

OTindex: 608





Ik neem aan dat die 40 uur van jouw man theorie én praktijk was? Of zat hij daadwerkelijk 5 dagen lang 8 uur per dag achter het stuur?



Nu ik er over nadenk, ik ben nooit van mijn leven voor iets gezakt, ik heb alle examens ooit in één keer met goed gevolg afgelegd, zelfs mijn zwemexamens



Ik denk vooral omdat ik nooit last van examenvrees heb gehad, dat scheelt een slok op een borrel.



.



Laatste edit 11-05-2020 11:56 @MIADIA : Zo heb ik ooit niet één maar twee complete duikcursussen gedaan in één week. Vermoeiend, maar ik heb ze beide gehaaldIk neem aan dat die 40 uur van jouw man theorie én praktijk was? Of zat hij daadwerkelijk 5 dagen lang 8 uur per dag achter het stuur?Nu ik er over nadenk, ik ben nooit van mijn leven voor iets gezakt, ik heb alle examens ooit in één keer met goed gevolg afgelegd, zelfs mijn zwemexamensIk denk vooral omdat ik nooit last van examenvrees heb gehad, dat scheelt een slok op een borrel.

11-05-2020 11:58:11 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 4.105

OTindex: 5.715

S



ik ben gezakt voor zwemdiploma A. niet vanwege examenvraas maar omdat mijn linkerbeen de kikvorstrap niet kan, zwemmend. met turnen kon ik dat been laten doen wat ik wou, met zwemmen dus niet. ik maak nog steeds met elk been een andere slag maar ik kom wel vooruit en ik verzuip niet.



Laatste edit 11-05-2020 12:00 @KhunAxe : door een mankement in de planning zat hij inderdaad 5x8 uur achter het stuur. zijn zeestage liep met een paar weken uit (hij had allang thuis moeten zijn als zijn rijlessen zouden beginnen) en hij kwam thuis toen de 1e lesweek net om was. de instructeur was gelukkig flexibel en kon hem de 2e week de geboekte 40 uren afnemen (anders had het hele zaakje een paar maanden uitgesteld moeten worden)ik ben gezakt voor zwemdiploma A. niet vanwege examenvraas maar omdat mijn linkerbeen de kikvorstrap niet kan, zwemmend. met turnen kon ik dat been laten doen wat ik wou, met zwemmen dus niet. ik maak nog steeds met elk been een andere slag maar ik kom wel vooruit en ik verzuip niet.

