Toch uit eten in een sterrenrestaurant? De Loohoeve in Schoonloo gaat weer open, want het is ook een hotel

Restaurants zijn nog altijd gesloten, maar voor hotels was het nooit verplicht om de deuren dicht te houden. Veel hotelrestaurants profiteren hiervan, nu de coronamaatregelen langzaamaan soepeler worden.



Hoewel het voor hotels nooit verboden is geweest om open te blijven, was er begrijpelijkerwijs nauwelijks animo om te overnachten. De meeste hotels zaten de afgelopen tijd dan ook dicht. Nu de maatregelen stapje voor stapje versoepeld worden, denken veel eigenaren aan een heropening.



Zo kondigde hotelketen Fletcher vorige week aan dat alle ruim honderd vestigingen in Nederland weer open gaan. In Paterswolde kunnen gasten sinds vrijdag weer overnachten in het Fletcher Familiehotel. Het restaurant van het hotel profiteert mee. Het is namelijk toegestaan om overnachtende gasten een maaltijd aan te bieden uit eigen keuken.



Wie uit eten wil, zal dat dus moeten combineren met een hotelovernachting ter plaatse. Maar dat kan dus wel weer op steeds meer plaatsen. En zelfs op hoog niveau, want ook sterrenrestaurant De Loohoeve heropent de deuren. Vanaf 8 mei zijn acht van de twaalf hotelkamers te boeken in Schoonloo, waardoor maximaal zestien gasten per avond kunnen dineren in het restaurant, zegt eigenaar Marleen Brouwer.



„We zijn de afgelopen weken druk bezig geweest om alles zo in te richten dat we gasten kunnen ontvangen met inachtneming van de hygiënevoorschriften van het RIVM en de noodverordening van de Veiligheidsregio Drenthe. Het is een heel andere manier van werken, waarover je goed moet nadenken.”



Zo gaat het uitserveren en afruimen in De Loohoeve straks met een uitschuifbare trolley en bestek ligt al op de tafel klaar. Op meerdere plaatsen zijn zuilen geplaatst waar de handen op een veilige manier gedesinfecteerd kunnen worden en toiletbezoek vindt op de eigen hotelkamer plaats. Ontbijt wordt ‘s ochtends voor de deur van de hotelkamer afgeleverd.



„Dit was voor ons net als voor alle andere horeca-ondernemers wel even een cultuurshock”, erkent Brouwer. „We hebben goed contact gehouden met Koninklijke Horeca en weten nu precies wat wel en niet kan. Dat moet ook, want als je iets doet, moet je het goed doen.”



De reserveringen lopen inmiddels al flink binnen. „Mensen zijn iets minder huiverig dan vier weken geleden, ook omdat de cijfers langzaamaan wat positiever worden. We zijn heel dankbaar dat gasten ons de afgelopen tijd hebben gesteund door thuismenu’s te bestellen en die blijven ook leveren. Maar we verheugen ons erop om mensen nu ook weer hier in De Loohoeve in de watten te mogen leggen.”

Maar we verheugen ons erop om mensen nu ook weer hier in De Loohoeve in de watten te mogen leggen.”



Het lijkt mij meer een doe-het-zelf bedrijf te worden.

Het kan niet anders, maar erg sfeervol klinkt het allemaal niet.

