Zogenaamd overleden jeugdspeler Schalke 04 blijkt vier jaar later nog te leven

Oud-Schalke 04 jeugdspeler Hianick Kamba werd vier jaar geleden doodverklaard na een auto-ongeluk in Congo. Inmiddels blijkt dat Kamba helemaal nooit om het leven is gekomen bij het ongeluk. Zijn ex-vrouw wordt nu beschuldigd wegens verzekeringsfraude nadat zij een groot geldbedrag kreeg na de zogenaamde dood van de oud-voetballer.



Dat meldt het Duitse BILD. Vier jaar geleden brachten Evonik, de oude werkgever van Kamba, en zijn toenmalige club VfB Hüls het nieuws naar buiten dat Kamba was overleden in Congo. Inmiddels woont hij weer in Gelsenkirchen en heeft hij zijn oude baan weer terug.



In 2018 stapte Kamba al naar de Duitse ambassade in Congo om te vertellen dat de verhalen over het ongeluk niet kloppen. Hij wilde destijds direct terug naar Duitsland, maar door een moeizaam lopend proces is hij pas sinds kort teruggekeerd naar Duitsland.



Kamba zegt dat hij helemaal nooit betrokken is geweest bij het ongeluk. Hij werd tijdens een reis achtergelaten zonder geld, paspoort en telefoon. Er loopt inmiddels een zaak tegen zijn ex-vrouw wegens fraude, waarbij Kamba zelf getuige is.

Reacties

08-05-2020 08:13:24 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.354

OTindex: 3.121

Het is een rot geintje dat ze hem hebben geflikt.



Ik hoop dat ze een gepaste straf krijgen want hij kan maar een beperkt aantal jaren mee in de sport en dan moet hij wel al miljonair zijn als zijn carrière over is. Wat erg voor deze man om zoveel jaren te verliezen in het bezig zijn om te bewijzen dat je nog leeft.Het is een rot geintje dat ze hem hebben geflikt.Ik hoop dat ze een gepaste straf krijgen want hij kan maar een beperkt aantal jaren mee in de sport en dan moet hij wel al miljonair zijn als zijn carrière over is.

08-05-2020 09:32:51 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.951

OTindex: 18.752

@omabep : Nou is het natuurlijk niet zo, dat als een voetballer een punt zet achter zijn sportcarrière hij helemaal geen geld meer kan verdienen. Je kunt altijd wat anders gaan doen. Maar het is wel een smerige truc van zijn ex-vrouw.

08-05-2020 09:34:22 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 79.389

OTindex: 34.362

wat een rotwijf

08-05-2020 09:34:59 Jawel

Erelid



WMRindex: 925

OTindex: 5.757

Gelukkig heeft z'n ex-vrouw z'n dood verzonnen. Ze had het ook werkelijkheid kunnen maken...

