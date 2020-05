Bestuurder slingerende auto VS blijkt kleuter die Lamborghini wil kopen

De politie in de Amerikaanse staat Utah heeft gisteren een 5-jarige kleuter van de snelweg geplukt die er in de auto van zijn ouders vandoor was gegaan 'om een Lamborghini te kopen'. Hij was boos op zijn moeder omdat die de sportwagen niet voor hem wilde aanschaffen.



Na drie kilometer slingeren over de snelweg werd hij aangehouden, meldt de nieuwszender ABC (video: zie onder). De agent die hem betrapte, ging er eerst van uit dat hij te maken had met een onwel geworden automobilist. Hij wist niet wat hij zag toen hij achter het stuur een kind ontwaarde.



Het jongetje vertelde dat hij ruzie had gekregen met zijn moeder toen die weigerde een Lamborghini voor hem te kopen. Zodra zijn ouders aan het werk waren, zag hij zijn kans schoon en pakte hij de autosleutels.



Het was zijn plan, vertelde hij tegen de stomverbaasde agent, om naar Californië te rijden en daar zelf zo'n sportwagen te gaan kopen. Hij had 3 dollar bij zich.



"Hij was helemaal van de kaart", vertelde de agent tegen ABC. "Zijn ouders vertelden dat hij niet eerder een auto had bestuurd. Dit was de eerste keer dat hij zoiets deed."

Reacties

07-05-2020 10:13:54 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.949

OTindex: 18.724

Had die kleine stelten onder gebonden of zo? Hoe kon een 5-jarige bij het gaspedaal?

07-05-2020 10:29:14 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 1.938

OTindex: 581





Dit klinkt mij toch een beetje als een verwend kind in de oren. Ik zou het niet afdoen met een glimlach! Gelukkig heeft hij niemand aangereden!



Een hond heeft (gemiddeld) de intelligentie van een 3-jarig kind. Mijn honden weten dat ze niet binnenshuis hun behoefte mogen doen, dan mag je verwachten dat een vijfjarig joch weet dat hij niet in een auto mag rijden..



Nou, die liet ik toch zijn kontje kermis vieren, op zeker!!



.



Laatste edit 07-05-2020 10:31 @BatFish : Door niet op de zitting te gaan zitten maar te blijven staan, waarschijnlijk..Dit klinkt mij toch een beetje als een verwend kind in de oren. Ik zou het niet afdoen met een glimlach! Gelukkig heeft hij niemand aangereden!Een hond heeft (gemiddeld) de intelligentie van een 3-jarig kind. Mijn honden weten dat ze niet binnenshuis hun behoefte mogen doen, dan mag je verwachten dat een vijfjarig joch weet dat hij niet in een auto mag rijden..Nou, die liet ik toch zijn kontje kermis vieren, op zeker!!

07-05-2020 10:49:52 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 4.099

OTindex: 5.715

S



Quote:

Hij was boos op zijn moeder omdat die de sportwagen niet voor hem wilde aanschaffen. als je er ook van uit gaat dat die dingen 3 dollar kosten...



zelfs mijn zoontje (ook 5) weer dat goed lijkende speelgoed auto's al meer dan 3 euro kosten...



Laatste edit 07-05-2020 10:51 @BatFish : ik vind hem er voor een 5-jarige vrij fors uitzien maar dan nog. ik ben volwassen, en ik moet ook mijn stoel bij sommige auto's fors naar voren omdat anders pedalen+zitten+ naar buiten kijken niet gaat lukkenals je er ook van uit gaat dat die dingen 3 dollar kosten...zelfs mijn zoontje (ook 5) weer dat goed lijkende speelgoed auto's al meer dan 3 euro kosten...

07-05-2020 11:35:02 venzje

Oudgediende



WMRindex: 17.525

OTindex: 5.433

Quote:

Zijn ouders vertelden dat hij niet eerder een auto had bestuurd. Echt niet? Wat zijn dat voor ouders! Echt niet?Wat zijn dat voor ouders!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: