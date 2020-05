Suzanne maakt met ketchup besmeurde gedenksteen schoon, blijkt misverstand

Suzanne Popta was zondagavond met stomheid geslagen toen ze zag hoe een struikelsteen in Hilversum volledig besmeurd was met ketchup. Boos heeft ze de steen geschrobd tot alle saus eraf was. Later bleek alleen dat de ketchup er met goede bedoelingen op was gesmeerd. "Ik schaamde me dood."De 45-jarige Suzanne was onderweg naar de supermarkt toen ze de rode steen tegenkwam. De ketchup was vakkundig over het geelkoperen gedenkteken gesmeerd. "Het leek op bloed. Zo'n luguber gezicht", vertelt ze aan Editie NL.Ze werd er een beetje boos van. "Wie doet er nou zoiets, vroeg ik me af. In wat voor wereld leven we? Ik schaamde me er gewoon voor. Je zag duidelijk dat het niet ging om een ongelukje: het spul was nauwkeurig over de steen uitgesmeerd."Toen Suzanne ook nog zag hoe een man er bijna over uitgleed besefte ze: dit moest zo snel mogelijk schoongemaakt worden. De Hilversumse is snel naar huis gegaan om een emmer met sop en een borstel te halen en heeft alle ketchup eraf geschrobd.Vervolgens heeft ze haar verhaal gedaan bij een regionaal dagblad. "Ik dacht: misschien zijn er wel meerdere plekken waar dit gebeurt. Dan kan er een verband gelegd worden. Misschien kan de dader wel gepakt worden."De vork bleek heel anders in de steel te zitten: de 'dader' bleek Hilary Klopper, een vrouw die de steen juist wilde schoonmaken. "Ik ben degene die de ketchup erop heeft gesmeerd", schrijft ze op Facebook, als reactie op het nieuwsartikel."Als je ketchup twintig minuten op de steen laat zitten en dan wegveegt en met water wast, glimt de steen als nooit tevoren", legt Hilary uit. "Dat is milieuvriendelijker dan koperpoets."Suzanne kon wel door de grond zakken toen ze dat hoorde. "Ik schaamde me dood", zegt ze. "Het kwartje is gevallen. Er zit azijnzuur in ketchup."Inmiddels kan ze er wel om lachen. "Ik heb weer wat geleerd. En ik vind het fantastisch dat er blijkbaar mensen zijn die dit doen. Eind goed, al goed."