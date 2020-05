150 euro vindersloon voor verloren knuffelbeer: Mijn neefje is ontroostbaar

150 euro vindersloon voor een versleten knuffelbeer. Een hoop geld zou je zeggen, en dat geeft Willem uit Bos en Lommer (dat in Amsterdam ligt) zelf ook wel toe. 'Maar het geeft aan hoe groot de emotionele waarde is.'



'Degene die de beer vindt krijgt een bedrag van 100 euro. Als iemand ons direct in contact kan brengen met de vinder, krijgt die persoon 50 euro', schrijft Willem in een bericht op Facebook. De beer, 'Bärchen' genaamd, is van zijn zevenjarige neefje uit Duitsland.



'Mijn neefje was voor de coronacrisis bij ons op bezoek bij in Bos en Lommer en is toen zijn knuffelbeer vergeten. Ik zou de beer weer aan hem teruggeven als ik hem weer zou zien. Op 30 april ben ik de beer op een of andere manier verloren ter hoogte van het Bos en Lommerplantsoen' (in Amsterdam dus), vertelt Willem.



De beer lag in mijn auto en was in een kussen gewikkeld in een blauwe Albert Heijn-tas. De knuffel moet toen uit mijn auto gevallen zijn. Misschien is de beer in de gracht gevallen en in de richting van het centrum gedreven.'



Zijn neefje is ontroostbaar, vertelt Willem. 'Hij heeft Bärchen van zijn vader gekregen op de dag van zijn geboorte. Niet alleen voor hem is de emotionele waarde groot, ook voor ons, al is het een versleten knuffel. Bovendien voel ik me ongelofelijk schuldig. Ik hoop echt dat we Bärchen weer terugvinden.'



Wie iets weet over de knuffelbeer, kan mailen naar willem.laumen@rwth-aachen.de.

Reacties

06-05-2020 09:34:53 allone

Oudgediende



Zo leer je Amsterdam nog kennen,



In Amsterdam dus.

06-05-2020 09:55:17 botte bijl

Stamgast



speelbeesten die spontaan uit auto's vallen en waarvoor een beloning wordt uitgeloofd, ben ik nou de enige die denkt dat het neefje dat wordt vermeld helemaal niet bestaat en dat er iets in dat ding verstopt zit

06-05-2020 14:05:41 Grouse

Erelid



Quote:

De beer lag in mijn auto en was in een kussen gewikkeld in een blauwe Albert Heijn-tas.

Goed verstopt dus.

Je zou zomaar eens gelijk kunnen hebben.



@botte bijl : zwart geld, drugs? Dan is die beloning niet erg hoog. Goed verstopt dus. Je zou zomaar eens gelijk kunnen hebben.

06-05-2020 17:40:58 botte bijl

Stamgast



@Grouse :

als de beloning te hoog is, dan is het verdacht en maakt de vinder de beer misschien open als de beloning te hoog is, dan is het verdacht en maakt de vinder de beer misschien open

