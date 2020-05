Verdachte winkeldief: Ik ben al 46 en ik begin een beetje moe te worden

Tegen de 46-jarige J.B. uit Groningen is de veelplegersmaatregel isd geëist. De man wordt ervan verdacht dat hij in januari dit jaar 24 busjes deodorant heeft gestolen bij een vestiging van de Kruidvat in Groningen.



Legt de rechtbank de maatregel op, dan is het de derde keer dat B. deze maatregel (formeel geen straf) moet ondergaan. De maatregel duurt steeds twee jaar en is bedoeld om kleine, maar hardnekkige criminelen, aan te pakken. De maatregel kan al voor een klein vergrijp worden opgelegd. Wie isd krijgt, zit twee jaar vast.



B. was nog maar een paar dagen op vrije voeten toen hij opnieuw de fout inging. De oorzaak volgens hem: stress. Al vele jaren is hij aangewezen op een bewindvoerder, maar ondertussen is zijn schuld opgelopen van 10.000 euro naar 22.000 euro, hield hij de rechtbank voor.



De verdachte kreeg twee tientjes leefgeld per week, volgens hem is dat bij lange na niet voldoende. De 24 busjes deodorant wilde hij ruilen voor shag.



Aan de rechtbank liet hij weten zijn criminele leven zat te zijn. ,,Ik ben al 46 en ik begin een beetje moe te worden.’’ Een nieuwe veroordeling tot isd ziet hij niet zitten. ,,Het gaat niet werken.’’



De verdachte was in de rechtszaal aanwezig. Op verzoek van advocaat Erik Stoeten werd de strafzaak anders dan momenteel gebruikelijk is, inhoudelijk behandeld. De raadsman tegen de rechters: ,,Mijn complimenten daarvoor.’’



De uitspraak is over twee weken.

Reacties

05-05-2020 12:40:37 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 8.092

OTindex: 1.340

. Ik denk dat de wereld inmiddels ook een beetje moe wordt van J.B.

05-05-2020 12:45:14 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 79.338

OTindex: 34.330

Quote:

Al vele jaren is hij aangewezen op een bewindvoerder, maar ondertussen is zijn schuld opgelopen van 10.000 euro naar 22.000 euro, hield hij de rechtbank voor.

wat doet die bewindvoerder, als de schuld steeds hoger wordt wat doet die bewindvoerder, als de schuld steeds hoger wordt

05-05-2020 13:10:24 Emmo

Stamgast



WMRindex: 44.211

OTindex: 24.237





Als die arme man zo moe wordt van die diefstallen lijkt het me voor hem (en de samenleving) een goede oplossing om hem geruime tijd van gratis kost en inwoning te voorzien. Misschien dat hij er dan in slaagt om in iedere geval een deel van die schuld af te lossen. @botte bijl : Een hogere rekening schrijven.Als die arme man zo moe wordt van die diefstallen lijkt het me voor hem (en de samenleving) een goede oplossing om hem geruime tijd van gratis kost en inwoning te voorzien. Misschien dat hij er dan in slaagt om in iedere geval een deel van die schuld af te lossen.

05-05-2020 13:20:04 stora

Oudgediende



WMRindex: 18.094

OTindex: 2.624

Er zijn altijd mensen die dik verdienen aan mensen met schulden.

En de rekening krijgt degene met de schulden.



Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: