Politie vindt 30.000 euro cash in een doos kattenvoer

De politie in het Gelderse Wekerom deed gisteren een opmerkelijke vondst. In een doos voor kattenvoer zat 30.000 euro cash verstopt. Een 36-jarige man uit Leusden is opgepakt. Hij wordt verdacht van witwassen.



De agenten vonden het geld tijdens een controle van de auto van de verdachte. De verdachte kon niet aan de politie uitleggen waar het geld vandaan kwam.



Naast het geld zijn ook twee telefoons in beslag genomen, waaronder één zogeheten cryptotelefoon. Die worden vaak door criminelen gebruikt zodat de politie niet kan meeluisteren.

Reacties

05-05-2020 10:17:07 BatFish

Quote:

De verdachte kon niet aan de politie uitleggen waar het geld vandaan kwam. Die had de kat natuurlijk mee naar binnengebracht. Die had de kat natuurlijk mee naar binnengebracht.

05-05-2020 10:31:49 Emmo

Geef mij ook zo'n kat. En dan zorg ik wel dat die centen foetsie zijn voor de koddebeiers komen.

05-05-2020 10:37:19 Mamsie

30.000 euro cash, da's geen kattenpis ook geen kattenvoer. Maar evengoed niét voor de poes!

05-05-2020 12:43:16 botte bijl

niet voor de poes, maar aan die aanhouding houdt die man wel een kater over

05-05-2020 13:05:13 allone

Is die kat familie van Dagobert Duck?

05-05-2020 13:07:42 Emmo

@allone : Misschien heeft de kat die arme Dagobert wel opgegeten.

