Stoeptegel laadt e-bikes op met inductietechnologie

De elektrische fiets is al bijna niet meer weg te denken van de Nederlandse wegen. Door het groeiende aantal e-bikes groeit ook de vraag naar snelle oplaadmogelijkheden. De Delftse startup Tiler heeft een stoeptegel bedacht die door middel van inductietechnologie de accu van de fiets oplaadt.De tegel van Tiler, een startup die voorheen Fesla Charge heette, wordt gemonteerd in de grond en in combinatie gebruikt met e-bikes met een speciale standaard. Daarin zit een inductielader verwerkt en als de standaard dan op de tegel wordt gezet, laadt de e-bike snel op. De makers noemen als voordelen dat het snel en makkelijk werkt (je hoeft je fiets alleen maar op de tegel te parkeren), de tegel makkelijk te installeren is en weinig impact heeft op het stadsgezicht en veilig is.De oplaadoplossing zou een uitkomst kunnen zijn voor plaatsen waar veel fietsen worden geparkeerd, zoals onderwijsinstellingen en ziekenhuizen. Maar ook voor hotels die fietsen verhuren en consumenten is het een makkelijke oplossing. Verhuurders hebben er eveneens baat bij, omdat je in een bijbehorende app kunt zien waar de fietsen zich bevinden en of ze worden opgeladen.Tiler heeft inmiddels een flinke investering opgehaald, namelijk 250.000 euro van UNIIQ and Delft Enterprises investment funds. Een prototype van de tegel wordt al een tijdje getest bij een speciaal pilotplatform bij AHOY Rotterdam. Met de investering wil Tiler het product verder doorontwikkelen en in september de eerste exemplaren verkopen.